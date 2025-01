Tesla: record di richiami auto nel 2024

Nel 2024, le case automobilistiche hanno richiamato oltre 25 milioni di veicoli negli Stati Uniti per problemi di varia natura, dalle semplici etichette errate a gravi difetti di sicurezza. Tesla si è posizionata al primo posto con oltre 5 milioni di auto richiamate, seguita da Stellantis e Ford.

I richiami hanno riguardato un'ampia gamma di problemi, dai più lievi come informazioni errate stampate sulle etichette, a quelli più gravi come malfunzionamenti elettrici, perdite di fluidi, rischi di incendio o portelloni dei pickup che si aprono inaspettatamente. La classifica, basata sui dati della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), evidenzia non solo il numero totale di veicoli richiamati, ma anche la quantità di campagne di richiamo lanciate da ciascun costruttore.

Tesla, per l'appunto, ha richiamato il maggior numero di veicoli, 5.135.697, ma con solo 15 campagne di richiamo. Il richiamo più esteso ha coinvolto 2.193.869 auto per un errore nella dimensione del carattere delle spie luminose. Stellantis si è classificata seconda con 4.804.285 veicoli richiamati attraverso ben 72 campagne, il numero più alto tra tutti i costruttori. Il richiamo più significativo ha riguardato oltre 1 milione di veicoli Jeep, Chrysler, Dodge e Ram per problemi alle telecamere posteriori.

Chiude il podio Ford con 4.382.695 veicoli richiamati tramite 63 campagne. Nonostante l'elevato numero di richiami, il totale dei veicoli coinvolti è diminuito rispetto al 2023, passando da 6,3 a 4,3 milioni.

Questi dati evidenziano l'importanza dei controlli di qualità nell'industria automobilistica e l'attenzione crescente alla sicurezza dei veicoli. I richiami, sebbene costosi per i costruttori, sono fondamentali per garantire la sicurezza degli automobilisti e prevenire potenziali incidenti. È interessante notare come alcune case automobilistiche, come Tesla, abbiano richiamato un gran numero di veicoli con poche campagne, mentre altre, come Stellantis e Ford, abbiano lanciato numerose campagne di richiamo per un numero inferiore di veicoli.

Questi richiami sottolineano anche la complessità crescente dei veicoli moderni, con sistemi elettronici e di sicurezza sempre più sofisticati che possono essere soggetti a malfunzionamenti. La rapida evoluzione tecnologica nel settore automotive porta con sé nuove sfide in termini di affidabilità e sicurezza.

In conclusione, mentre i richiami possono essere visti negativamente dai consumatori, rappresentano in realtà un importante meccanismo di sicurezza nell'industria automobilistica, permettendo di correggere problemi potenzialmente pericolosi e migliorare continuamente la qualità dei veicoli in circolazione.