Nelle ultime ore Tesla ha raggiunto un obiettivo che rincorreva da tempo, quello di rilasciare Full Self-Driving Beta su tutte le auto compatibili in nord America: si tratta di una giornata storica per Tesla e in generale per il mercato automobilistico, che si sta lentamente avvicinando al giorno in cui il guidatore umano non sarà più necessario.

Inizialmente il software Full Self-Driving era riservato a un ristretto numero di utenti a cui era stato concesso di fare da tester, ma già nello scorso mese di settembre il software era stato diffuso su oltre 160.000 auto tra gli Stati Uniti e il Canada. Ora il software è disponibile per tutti coloro che hanno acquistato il pacchetto, e per ricevere l’aggiornamento è sufficiente farne richiesta tramite il display dell’infotainment dell’auto.

Tesla Full Self-Driving Beta is now available to anyone in North America who requests it from the car screen, assuming you have bought this option. Congrats to Tesla Autopilot/AI team on achieving a major milestone! — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

La diffusione di FSD su un maggior numero di Tesla non farà altro che velocizzare ulteriormente lo sviluppo del software, che ha ovviamente bisogno di dati raccolti dalle auto in circolazione, quindi più auto si traducono in più dati raccolti e in un software più accurato.

Negli anni il prezzo del pacchetto Full Self-Driving è salito fino alla cifra di 15.000 $ attuale, ma non sarà questo aspetto economico a bloccarne la potenziale diffusione: con il rilascio di FSD, la NHTSA ha subito fatto sentire la sua voce sottolineando come le tecnologie di guida autonoma di Tesla siano “pericolose e irresponsabili” e invitando ad avviare una campagna di richiamo per migliorarne le capacità, ad oggi ritenute insufficienti.

Per il momento gli utenti europei non possono far altro che stare a guardare: la legislazione del vecchio continente non consente l’utilizzo di software di guida autonoma così avanzati e quindi ad oggi Tesla non può rilasciare Full Self-Driving sulle auto circolanti in Europa – presto o tardi si troverà una soluzione che soddisfi tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda, a partire da Tesla per finire con i suoi clienti che potrebbero essere in fervente attesa del software.