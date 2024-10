Tesla rinvia la Roadster...di nuovo

Elon Musk, ha annunciato l'ennesimo (abbiamo ormai perso il conto...) ritardo nella produzione della nuova Roadster durante un recente incontro con gli azionisti. Il veicolo, inizialmente previsto per il 2020, ora potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2025. Con quindi più di cinque anni di ritardo rispetto ai primi annunci.

La notizia del rinvio della Roadster ha deluso molti appassionati e potenziali acquirenti. Questo modello, presentato come concept nel 2017, rappresenterebbe un importante passo avanti per Tesla nel segmento delle auto sportive elettriche. Il continuo posticipo della data di lancio, però, solleva interrogativi sulla capacità dell'azienda di mantenere le promesse fatte ai clienti e agli investitori.

Durante l'incontro con gli azionisti, Musk ha dichiarato: "vorrei certamente ringraziare i nostri pazienti possessori di depositi per la Tesla Roadster". Ha poi aggiunto: "la Roadster non è solo la ciliegina sulla torta, è la ciliegina sulla ciliegina sulla torta", sottolineando l'importanza del progetto per l'azienda.

La Roadster è stata posticipata per dare priorità a progetti più urgenti

Il CEO ha spiegato che il ritardo è dovuto alla necessità di concentrarsi su progetti con un impatto più significativo sul bene del mondo. Questa affermazione suggerisce che Tesla stia dando priorità ad altri veicoli o tecnologie che potrebbero avere un effetto più immediato sul mercato o sull'ambiente.

Nonostante i ritardi, le aspettative per la Roadster rimangono altissime. Il concept originale prometteva prestazioni impressionanti, con oltre 1.000 cavalli di potenza erogati da quattro motori. Musk ha recentemente suggerito che il prodotto finale potrebbe essere ancora più ambizioso, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di un secondo per la versione con il pacchetto SpaceX opzionale.

Tuttavia, i dettagli sulle specifiche rimangono, come sempre, vaghi. La comunità di appassionati e gli investitori attendono con impazienza ulteriori aggiornamenti su questo progetto tanto atteso, nella speranza che la Roadster possa finalmente vedere la luce nel prossimo futuro.