Con una mossa a sorpresa, qualche giorno fa Tesla ha annunciato un importante taglio al listino delle sue auto: purtroppo come spesso accade quando un prezzo di listino viene ridotto ci sarà qualcuno che resta scontento poiché pochi giorni prima ha pagato una cifra sensibilmente più alta. La storia di oggi non riguarda però un cliente scontento, bensì un cliente che si è visto fare uno sconto di 12.000 $ sulla sua Tesla Model Y ordinata lo scorso luglio.

Il costo originale della Model Y ordinata era di 72.440 $: in seguito al taglio dei listini ufficiali di Tesla il cliente ha contattato il supporto dell’azienda per sapere se fosse possibile usufruire del nuovo prezzo, richiesta che inizialmente gli era stata negata. Nonostante la prima risposta negativa, il giorno dopo il cliente ha ricevuto una comunicazione da Tesla in cui si indicava il nuovo prezzo in 60.440 $, esattamente 12.000 $ in meno del prezzo originale.

Errore tecnico, strategia di marketing, chi può dirlo? Ad oggi non possiamo sapere se Tesla onorerà lo sconto comunicato a questo fortunato cliente, e non sappiamo nemmeno se questa stessa situazione possa ripetersi anche per altri clienti in attesa della propria auto. Quel che è certo è che Tesla potrebbe giovare dalla pubblicità positiva che deriva da questa notizia, e non è da escludere che la storia si ripeta nelle prossime settimane.

Come spesso accade, quando si vanno a modificare in modo inaspettato dei listini alcune conseguenze possono essere inaspettate: oltre alla rabbia di tanti clienti che si sono sentiti “derubati” di 12.000 $ dopo la riduzione dei listini, ora ci si mette anche un potenziale rimborso che potrebbe scatenare un’ulteriore ondata di critiche nei confronti della compagnia di Elon Musk, qualora questo rimborso si rivelasse essere una mosca bianca o ancor peggio, una comunicazione errata fatta al cliente.

Le nuove Tesla scontate andranno a dare ancor più filo da torcere a nuovi modelli elettrici arrivati da pochi mesi sul mercato, come la Lucid Air.