Probabilmente nei giorni scorsi avrete sentito una notizia vagamente inquietante che vede protagonista una Tesla Model Y nuovissima, ritirata da appena una settimana dal suo proprietario, Prerak Patel; l’auto stava procedendo allegramente lungo un’autostrada quando all’improvviso il volante della Model Y si è staccato, restando in mano al proprietario che fortunatamente è stato in grado di arrestare l’auto in una zona sicura senza ulteriori danni.

Successivamente all’incidente l’auto è stata portata in un’officina Tesla dove i tecnici hanno provveduto a riattaccare il volante al costo di 103.96 $. Comprensibilmente il proprietario dell’auto ha fatto le sue lamentele a Tesla, che ha prontamente rimborsato la cifra spesa, mossa giudicata insufficiente dal proprietario che ha chiesto di poter restituire l’auto ricevendo in cambio il totale rimborso del prezzo di acquisto.

In pochi giorni la compagnia ha proposto a Patel due soluzioni: la prima è quella di tenersi l’auto così com’è con una copertura assicurativa aggiuntiva offerta da Tesla, o ricevere una Model Y nuova dalla fabbrica. I follower di Patel su Twitter hanno ampiamente votato per una Model Y nuova e quindi ora Patel è in attesa di ricevere una nuova auto – intanto però, guida quella “in prestito” che gli ha fornito la casa.

Thank you all for continue support. Also, like to extend my thanks to Woodbridge Police for safeguarding family during this incident. Tesla dealership called and apologized for the incident. I got below 2 options, I greatly appreciate your vote. — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 31, 2023

“Nonostante Tesla abbia determinato che il veicolo non ha difetti di non conformità o altri problemi che potrebbero crearsi in futuro, come gesto di buona fede nei confronti di un cliente Tesla, la compagnia ha deciso di acquistare il tuo veicolo.” Queste le parole riportate nella lettera che Tesla ha recapitato a Patel.

Purtroppo per Tesla, continuano a susseguirsi storie di paura legate alla qualità degli assemblaggi e questo esempio della Model Y a cui si è staccato il volante è solo l’ultimo di una lunga serie – già nel 2020 alcune Model 3 avevano sofferto di questo medesimo problema.

Le statistiche riportate dal Initial Quality Study, uno studio condotto da J.D. Power che valuta la qualità delle auto uscite della fabbrica, non sono particolarmente favorevoli a Tesla nonostante i millantati sforzi nel migliorare le sue auto: se nel 2020 Tesla era ultima in classifica con 250 problemi riscontrati ogni 100 veicoli prodotti, nel 2022 la situazione è solo vagamente migliorata e il dato recita 230 problemi per 100 veicoli prodotti.