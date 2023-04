Tesla ha annunciato la seconda riduzione dei prezzi dei suoi veicoli elettrici Model 3 e Model Y questo mese. Questa mossa arriva poco prima del rapporto sugli utili del primo trimestre della casa automobilistica, che sarà attentamente monitorato dagli investitori. Tesla ha ridotto i prezzi dei suoi modelli più popolari cosa da rientrare nel programma degli incentivi americano.

L’obiettivo di Tesla è quello di attrarre acquirenti, in un periodo in cui l’economia globale è in difficoltà e la concorrenza è in aumento. La casa automobilistica ha già offerto sconti per la Model 3 e la Model Y a gennaio e febbraio di quest’anno, e per la Model S e la Model X a marzo. Gli sconti hanno portato a un aumento delle vendite trimestrali di Tesla, marchio che ha consegnato 422.875 veicoli elettrici nel primo trimestre: un vero e proprio record.

Tuttavia, gli analisti temono che l’aumento delle vendite possa erodere eccessivamente i margini dell’azienda. Secondo Visible Alpha, Tesla dovrebbe riportare un margine lordo auto del 23,2%, in calo rispetto al 32,9% dello scorso anno. La riduzione dei prezzi dei modelli Model Y AWD, Long Range e Performance negli Stati Uniti è stata di $ 3.000 ciascuno. Il prezzo della Model 3 Standard Range RWD è stato ridotto a $ 39.990, il che significa che Tesla ha offerto per la prima volta un veicolo per meno di $ 40.000. Nessun taglio per il modello più prestazionale, la Model 3 Performance.

E in Italia? Nel Bel Paese, non cambia il prezzo della Model 3 base, che rimane di 41.490 euro, mentre la Long Range passa da 52.990 a 48.990 e la Performance da 59.990 a 53.990 euro. Diversa la strategia di Model Y, scontata solo la versione Performance, che passa da 63.900 a 59.900 euro. Tesla riduce i prezzi anche dei modelli di alta gamma, come Model S e Model X, applicando un taglio di circa 10mila euro per entrambi.