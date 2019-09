Tesla “V10”: ecco le novità del nuovo aggiornamento

Tesla ha annunciato il rilascio della versione 10 del proprio pacchetto software, che introduce novità sul fronte infotainment e sulle funzionalità di guida.

Le auto Tesla sono sempre più lontane dalle auto semplici e ordinarie, in particolare per le caratteristiche di infotainment che offrono: l’ultimo aggiornamento software V10, ormai quasi in fase di rilascio, porterà l’introduzione di diverse funzionalità soprattutto in ambito dell’intrattenimento. Alcuni utenti, grazie al programma Early access, hanno già la possibilità di provare in anteprima tutte le novità della versione 10.

Sono molte le funzionalità introdotte dal team di Elon Musk nei modelli Tesla, che si tratti di sistemi di sicurezza o puro divertimento. Il nuovo aggiornamento introdurrà, difatti, il supporto per Netflix, YouTube, Karaoke e il popolare gioco Cuphead.

Il nuovo firmware introdurrà il rinomato “Cuphead”, tra i titoli più amati degli ultimi anni, aggiungendolo al catalogo “Tesla Arcade”. Grazie ad un aggiornamento recente, l’azienda di Musk ha inoltre aggiunto il supporto del controller Xbox per i giochi Tesla Arcade che potrà ora essere utilizzato anche con l’ultimo arrivato.

Un’altra delle novità più attese è Tesla Theater, che permette di vedere video e film mentre il veicolo è parcheggiato. Tra questi, insieme a YouTube, spicca il noto servizio streaming di Netflix. Nel dettaglio, si potranno inviare i contenuti dal cellulare allo schermo Tesla tramite wifi o utilizzando una connessione tradizionale USB. Come detto, il servizio streaming potrà essere utilizzato solamente quando l’auto è parcheggiata per motivi di sicurezza. Tesla ha annunciato che offrirà la connessione wifi gratuita nelle stazioni di ricarica per permettere ai passeggeri di usufruire di tutti gli intrattenimenti durante i tempi di ricarica dell’auto. Anche la modalità Karaoke introdotta potrà essere utilizzata solo se il veicolo è fermo, mostrando sul display i testi delle canzoni.

La Joe Mode, richiesta dall’omonimo utente e accolta da Musk, è la novità che permette di ridurre notevolmente i “segnali acustici” prodotti dall’auto quando i bambini dormono durante i viaggi.

L’aggiornamento del software introdurrà anche miglioramenti nelle indicazioni di cambio corsia, e visualizzazione ottimizzata di mappe durante la guida per semplificare la ricerca della destinazione desiderata. Con le nuove funzioni della V10, Tesla ha inoltre aggiornato il programma di avvio dell’applicazione per semplificarne l’utilizzo.