Top 5 modelli sportivi sotto i 50 mila euro (2 sono EV)

Bisogna ammetterlo: il segmento delle auto sportive accessibili sta contraendosi sempre di più. Solo negli ultimi anni, gli appassionati hanno dovuto salutare modelli di grande successo come Ford Fiesta ST, Hyundai i20N e Abarth 695. Piccole "bombe" pronte ad assecondare l'esigenza di versatilità e prestazioni richieste da un pubblico molto più ampio di quanto si possa immaginare. Nel panorama automobilistico del 2025, gli appassionati di auto sportive hanno a disposizione una gamma di modelli certamente ridotta ma non comunque di minor qualità. Anzi, per la prima volta si affacciano nel panorama anche un paio di auto elettriche. Il prezzo preso come riferimento è al di sotto dei 50.000 euro. Non è poco, è vero, ma permette di ampliare considerevolmente il ventaglio dell'offerta. Anticipiamolo subito: il 90% delle auto presenti in lista è una hot-hatch. Una categoria di automobili apprezzatissima perché capace di assicurare un coinvolgimento di guida intenso e superiore preservando le aspettative di usabilità nel quotidiano. Una categoria di automobili che, speriamo, possa continuare a esistere anche nel prossimo futuro. Tra le proposte più interessanti sul mercato italiano spiccano la Volkswagen Golf GTI, la Skoda Octavia RS, la Abarth 500e, l'Alpine A290 GT e la Mazda MX-5. Ognuna di queste vetture offre un'esperienza di guida unica, rispondendo alle diverse esigenze degli automobilisti sportivi.

Volkswagen Golf GTI (45.450 euro)

Partiamo dal mito. La Volkswagen Golf GTI è da decenni sinonimo di "hot hatch", unendo la praticità di una compatta con le prestazioni di una sportiva. Il modello 2025 introduce aggiornamenti significativi, tra cui un motore 2.0 litri turbo benzina potenziato a 265 cavalli (attenzione al super bollo), abbinato a un cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. Questa configurazione consente un'accelerazione rapida e una guida dinamica, mantenendo al contempo l'efficienza nei consumi. All'interno, la GTI è dotata di un nuovo sistema di infotainment con schermo touch da 12,9 pollici e un'interfaccia utente migliorata, offrendo un'esperienza tecnologica avanzata. Il design esterno conserva le linee sportive e distintive che hanno reso la GTI un'icona nel suo segmento.

Skoda Octavia RS (48.150 euro)

Per chi cerca una wagon spaziosa senza rinunciare alle prestazioni, la Skoda Octavia RS rappresenta una scelta eccellente. Il modello 2025 è equipaggiato con un motore 2.0 TSI che eroga 265 cavalli e 370 Nm di coppia (è lo stesso della Golf GTI), garantendo un'accelerazione vigorosa e una velocità massima notevole (240 km/h per una familiare non sono pochi). L'assetto sportivo ribassato di 15 mm e le sospensioni adattive contribuiscono a una guida precisa e coinvolgente. Esteticamente, la Octavia RS si distingue per dettagli come i cerchi in lega da 18 pollici, i fari anteriori Matrix LED e le pinze freno rosse, che sottolineano il suo carattere sportivo. All'interno, offre un abitacolo raffinato con sedili sportivi e tecnologie avanzate per il comfort e la sicurezza.

Abarth 500e (37.950 euro)

L'Abarth 500e segna l'ingresso del marchio nel mondo delle auto elettriche, mantenendo intatto lo spirito sportivo che lo contraddistingue. Dotata di un motore elettrico anteriore da 155 cavalli, la 500e offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi, garantendo prestazioni brillanti in ambito urbano e non solo. L'autonomia dichiarata è di 265 km, sufficiente per l'uso quotidiano. Il design compatto e aggressivo, unito a dettagli specifici come cerchi in lega dal design sportivo e finiture interne esclusive, rendono questa vettura una scelta intrigante per gli amanti delle city car ad alte prestazioni. L'assenza del suono, però, sarà per molti Abarthisti difficile da digerire.

Alpine A290 GT (38.700 euro)

L'Alpine A290 GT rappresenta una reinterpretazione moderna della compatta sportiva, basata sulla nuova Renault 5. Questa vettura elettrica è equipaggiata con un motore da 180 cavalli e 285 Nm di coppia, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. La batteria da 52 kWh garantisce un'autonomia fino a 380 km, rendendola adatta sia per la guida quotidiana che per le escursioni più lunghe. Il design richiama le linee classiche, rivisitate in chiave moderna, con dettagli aerodinamici e un abitacolo orientato al conducente, offrendo un'esperienza di guida coinvolgente e raffinata.

Mazda MX-5 (32.400 euro)

La Mazda MX-5 continua a incarnare l'essenza della roadster leggera e divertente da guidare. Il modello 2025 mantiene la formula vincente con motori benzina aspirati da 1.5 litri (132 cavalli) e 2.0 litri (184 cavalli), trazione posteriore e cambio manuale, offrendo un'esperienza di guida pura e coinvolgente. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,5 secondi nella versione più potente, garantendo emozioni forti al volante. Il design elegante e senza tempo, unito a un abitacolo essenziale ma curato, rende la MX-5 una scelta ideale per gli appassionati delle sportive classiche.