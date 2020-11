Toyota, GR Supra Sport Top con tetto rimovibile protagonista di un video teaser

Toyota sembra essere al lavoro per introdurre importanti novità su una nuova versione della GR Supra. La casa automobilistica giapponese starebbe infatti portando avanti la realizzazione di un esclusivo concept, denominato GR Supra Sport Top.

Nonostante Toyota non abbia ancora mostrato il nuovo modello, l’ inedito video rilasciato ci ha dato la possibilità di avere un’idea piuttosto generale, ma chiara, di cosa dovremo aspettarci. GR Supra Sport Top Edition, a quanto pare, farà il suo debutto ufficiale nel corso del prossimo SEMA360, evento esclusivamente online che andrà a sostituire il grande live cancellato a causa della pandemia in corso.

Novità e design

La novità che andrà a caratterizzare la Sport Top Edition riguarderà l’esclusivo design con tettuccio rimovibile. La conversione della GR Supra in una vettura dal DNA sportivo presenterà, inevitabilmente, una serie di sfide ingegneristiche necessarie per l’ottimizzazione della struttura del veicolo e del rinforzo strutturale inferiore. Il team ingegneristico di Toyota intende difatti dividere il pannello del tettuccio in due parti, cosi da poterli conseguentemente posizionare nel bagagliaio.

La progettazione e l’implementazione del tettuccio rimovibile sarà inoltre accompagnata da un nuovo splitter anteriore e minigonne laterali più grandi, che la distingueranno dalla versione standard dell’auto. L’ulteriore dettaglio implementato sul nuovo concept sportivo riguarda l’aggiunta di un diffusore posteriore, anch’esso di maggiori dimensioni. Seppur piccoli dettagli saranno necessari per accentuare la sportività della vettura.