A 10 anni dall’arrivo sul mercato della GT86, Toyota è pronta ad aprire gli ordini per la nuova generazione della sua sportiva, la Toyota GR86: l’auto sarà disponibile nei concessionari a partire dal mese di giugno a un prezzo che parte da 34.250 € per l’allestimento Sport M/T.

Sotto al cofano della Toyota GR86 troviamo un motore boxer a 4 cilindri da 2,4 litri di cilindrata e 234 cavalli di potenza, oltre a 250 Nm di coppia; la velocità massima è indicata in 226 km/h nelle versioni con cambio manuale, e in 216 km/h in quelle con cambio automatico. La trazione è posteriore, e con il cambio manuale si può scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 s econdi.

La bella sportiva giapponese, sviluppata in collaborazione con Gazoo Racing e con Subaru, è disponibile in 3 allestimenti diversi: quello di ingresso, chiamato Sport M/T, Premium Sport M/T e Premium Sport A/T. Sulla versione di ingresso troviamo cerchi in lega da 17 pollici, un display touchscreen da 8 pollici per la gestione del sistema di infotainment, videocamera posteriore, Apple CarPlay e Android Auto, display digitale da 7 pollici per la strumentazione del guidatore, climatizzatore automatico bi-zona, fari a LED, Smart Entry e Cruise Control.

Se si cerca un po’ di dotazioni in più si può puntare alla versione Premium Sport M/T, dotata invece di cerchi da 18 pollici, sedili rivestiti in pelle e Ultrasuede con funzione di riscaldamento, fari adattivi e sistema di monitoraggio dei punti ciechi. Sulla versione Premium Sport A/T la differenza principale è da trovare nel cambio, che diventa automatico a 6 rapporti con cambio al volante, cruise control adattivo, abbaglianti automatici e sistema di frenata automatica di emergenza.

Oltre al prezzo già citato per la versione di ingresso, abbiamo un sovrapprezzo di 2.500 euro per la versione Premium Sport M/T, e di ulteriori 2.000 euro per la versione Premium Sport A/T, pertanto la Toyota GR86 più costosa può arrivare a costare 38.750 euro.