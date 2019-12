Toyota Highlander hybrid 2020, annunciati i prezzi di vendita

Toyota ha annunciato i prezzi del nuovo crossover Highlander e della sua versione ibrida per il mercato statunitense. Il Suv, con il suo look ridisegnato, è pronto ad arrivare nel mercato automobilistico con prezzi che varieranno da 35.000 a 51.000 dollari. Un look ridisegnato e decisamente più aggressivo rispetto ai veicoli progettati negli anni precedenti.

Il nuovo Highlander migliora il modello con uno stile più elegante e funzionalità di infotainment tra le più conosciute, tra cui Android Auto, Apple CarPlay e Amazon Alexa. Per il 2020, la Toyota Highlander Hybrid si unisce agli altri veicoli Toyota recentemente riprogettati sulla piattaforma TNGA (Toyota New Global Architecture). Lo sviluppo della nuova piattaforma ha permesso di effettuare passi avanti sia sullo stile che sull’esperienza di guida. Oltre alla nuova piattaforma, Toyota ha aumentato l’appeal dell’Highlander ibrida con nuove funzionalità di sicurezza e migliore efficienza.

Con il suo design rinnovato è pronta a competere con altri suv sul mercato automobilistico. Offrirà una configurazione a doppio propulsore. Si potrà pertanto scegliere tra motore V6 e ibrido: il V6 da 3,5 litri produrrà 295 CV. Per quanto riguarda la versione ibrida, sarà dotata di un motore a gas 4 cilindri da 2,5 litri e due motori elettrici, con una potenza complessiva di 240 CV.

Il veicolo offrirà un ottimo comfort grazie agli ampi spazi interni con sei o otto posti. Come detto, sarà dotato di sistema di infotainment da 8 pollici e sarà compatibile con tutte le tecnologie “standard” tra cui Android Auto, Alexa In-Car, Wifi hotspot e Apple CarPlay. Non manca il Toyota Safety 2.0, sistema di sicurezza che ottimizza le prestazioni includendo freno automatico, cruise control e visibilità del limite di velocità.