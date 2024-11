Toyota starebbe lavorando al ritorno della Celica

Toyota sta lavorando alla rinascita della leggendaria Celica. La notizia è stata confermata dal Chief Technology Officer dell'azienda, Hiroki Nakajima, durante un evento al Toyota Stadium nella prefettura di Aichi lo scorso fine settimana. Dopo mesi di indiscrezioni e allusioni, sembra che il ritorno della storica sportiva sia ormai certo. Il CTO Nakajima ha dichiarato esplicitamente: "realizzeremo la Celica", in risposta a una domanda diretta posta dalla rivista giapponese Best Car. Questa affermazione rappresenta la conferma più ufficiale finora ricevuta riguardo al progetto di far rivivere il modello.

L'interesse di Toyota per la rinascita della Celica era già emerso in precedenza. Il presidente Akio Toyoda aveva espresso il desiderio di riportare in vita la sportiva. Inoltre, indizi erano apparsi anche nella serie anime "Grip" prodotta da Toyota, dove "Celica Mk8" era stata brevemente mostrata su una lavagna. Durante lo stesso evento, sono emerse anche informazioni sulla prossima generazione della GR86. Il pilota Gazoo Racing Kazuya Oshima ha rivelato che il team di sviluppo sta "attualmente lavorando su varie cose", lasciando intendere che il progetto è in fase avanzata.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Toyota ha inoltre confermato di essere al lavoro su una nuova famiglia di motori 4 cilindri di piccola cilindrata, con versioni da 1.5 e 2.0 litri. Il propulsore 2.0 sarà turbocompresso, mentre per l'1.5 sono previste varianti sia aspirate che sovralimentate. Questi nuovi propulsori potrebbero trovare impiego sulla futura Celica. La Celica rappresenta un'icona per gli appassionati Toyota, essendo stata prodotta per sette generazioni dal 1970 al 2006. Il suo ritorno segnerebbe un importante riavvicinamento del marchio al mondo delle sportive compatte, un segmento che negli ultimi anni ha visto un rinnovato interesse da parte del pubblico.

Oltre alla Celica, Toyota sembra intenzionata a espandere ulteriormente la sua gamma sportiva. Nella serie anime "Grip" sono apparsi riferimenti anche a una "GR86 Mk3", una "Supra Mk6" e persino una "MR2 Mk4", suggerendo che l'azienda potrebbe avere in programma un'ampia offensiva nel settore delle auto ad alte prestazioni nei prossimi anni.

La Toyota Celica è una delle auto sportive più iconiche della storia automobilistica giapponese. Il suo possibile ritorno ha suscitato grande interesse tra gli appassionati. Introdotta nel 1970 come coupé sportiva compatta, pensata per competere con modelli americani come la Ford Mustang,il nome deriva dalla parola latina "coelica" che significa "celeste", a sottolineare le ambizioni elevate di Toyota per questa vettura.

La Celica è stata per decenni il simbolo delle ambizioni sportive di Toyota, unendo prestazioni ed accessibilità in un pacchetto accattivante. Oltre ai successi nei rally, una versione speciale della Celica venne utilizzata anche in Formula 1 nel 1977, sebbene con scarsi risultati. Questo tentativo dimostra quanto Toyota credesse nel potenziale del modello come "ambasciatore" sportivo del marchio.

Il possibile ritorno della Celica si inserisce in un trend più ampio di revival di modelli sportivi iconici. Negli ultimi anni abbiamo visto il ritorno di nomi come la stessa Toyota Supra. Questo fenomeno riflette sia la nostalgia dei consumatori per le auto del passato, sia il desiderio delle case automobilistiche di riaffermare la propria eredità sportiva in un'epoca di transizione verso l'elettrico. Resta da vedere come Toyota interpreterà la nuova Celica. Gli appassionati sperano in un'auto che sappia coniugare il DNA sportivo del modello originale con le tecnologie moderne, magari includendo una versione ibrida ad alte prestazioni, in linea con l'impegno di Toyota verso la sostenibilità.