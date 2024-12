Toyota Urban Cruiser: il SUV compatto diventa elettrico

Toyota ha presentato la nuova Urban Cruiser, un SUV compatto 100% elettrico che sarà disponibile sul mercato europeo nel 2026. Il veicolo, anticipato dal concept Urban SUV lo scorso anno, si affiancherà alla Yaris Cross nel segmento B-SUV, definito dalla casa giapponese "in rapida crescita e altamente competitivo".

Questa nuova proposta elettrica rappresenta un ulteriore passo di Toyota verso gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni: l'azienda punta a una riduzione del 100% della CO2 entro il 2035 e alla neutralità carbonica in Europa entro il 2040. Per raggiungere questi traguardi, Toyota sta adottando un approccio tecnologico diversificato che include ibrido, plug-in hybrid, e-fuel e idrogeno, oltre all'elettrico puro.

La Urban Cruiser è costruita su una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. Con una lunghezza di 4.285 mm, una larghezza di 1.800 mm e un'altezza di 1.640 mm, vanta un passo di 2.700 mm, 140 mm in più rispetto alla Yaris Cross. Il design esterno si caratterizza per linee decise e un aspetto robusto, con passaruota muscolosi e protezioni in plastica nella parte inferiore della carrozzeria. Gli interni della Urban Cruiser si distinguono nettamente dalla Yaris Cross, con una plancia massiccia dotata di quattro grandi bocchette dell'aria verticali e un ampio tunnel centrale. La strumentazione digitale da 10,25" e lo schermo dell'infotainment da 10,1" sono integrati in un unico display di grandi dimensioni.

Pur non avendo comunicato la capacità del bagagliaio, Toyota ha dotato la Urban Cruiser di sedili posteriori scorrevoli indipendentemente, per ottimizzare lo spazio tra passeggeri e bagagli. Abbattendo gli schienali si ottiene un piano di carico completamente piatto. Tra le opzioni disponibili ci sono sedili elettrici, tetto panoramico fisso e impianto audio JBL. La sicurezza è garantita dal sistema Toyota Safety Sense, che include la guida assistita di livello 2.

La Urban Cruiser offrirà due tagli di batterie al litio-ferro-fosfato. La versione base da 49 kWh sarà abbinata a un motore anteriore da 106 kW (144 CV) e 189 Nm di coppia. Le versioni con batteria da 61 kWh saranno disponibili in due configurazioni: trazione anteriore da 128 kW (174 CV) e 189 Nm, e trazione integrale da 135 kW (184 CV) e 300 Nm di coppia, quest'ultima dotata di un secondo motore elettrico da 48 kW (65 CV) sull'asse posteriore.

Tutte le versioni saranno equipaggiate di serie con una pompa di calore per il climatizzatore e la possibilità di attivare manualmente il pre-riscaldamento della batteria prima della ricarica, ottimizzando così l'efficienza energetica del veicolo. Non si conoscono, al momento, i prezzi per il mercato italiano.