Ufficiale: Keanu Reeves diventa un pilota automobilistico!

Keanu Reeves, star di Hollywood, parteciperà a una gara della Toyota GR Cup all'Indianapolis Motor Speedway questo fine settimana. L'attore, noto per il suo ruolo in John Wick, ha annunciato la sua partecipazione attraverso un breve video sui social media.

Questa non è la prima esperienza di Reeves nel mondo delle corse. L'attore ha già partecipato due volte alla Long Beach Celebrity Race nel 2009 e 2010, vincendo l'edizione del 2009. Reeves è anche un assiduo frequentatore delle gare di Formula 1 e possiede una impressionante collezione di auto e moto, dimostrando la sua passione per il motorsport.

Ma nulla può fermare John Wick, giusto?

La Toyota GR Cup rappresenta un passo significativo per Reeves nel mondo delle corse professionistiche. Questa serie, relativamente nuova, è altamente competitiva e funge da supporto per il campionato SRO Fanatec GT World Challenge.

Le auto utilizzate nella GR Cup sono Toyota GR86 appositamente preparate, dotate di trasmissioni sequenziali, roll cage, sospensioni modificate e pneumatici slick Continental. Nonostante le modifiche, mantengono molte somiglianze con le versioni stradali. Tutti i veicoli sono costruiti da Toyota in North Carolina.

Reeves non sarà l'unica celebrità in pista. Secondo Road and Track, anche Cody Jones, star di YouTube del canale Dude Perfect, farà il suo debutto nelle corse automobilistiche durante questo evento.