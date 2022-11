Il Governo britannico ha annunciato l’intenzione di estendere il pagamento della tassa automobilistica annuale anche alle auto elettriche a partire dal 2025: fino a quell’anno le auto a zero emissioni locali continueranno a essere esenti dal pagamento del VED – Vehicle Excise Duty, una tassa annuale equivalente al nostro bollo auto.

Dopo alcune settimane di voci di corridoio, qualche giorno fa è arrivata la conferma da parte di Jeremy Hunt, Chancellor of the Exchequer, che ha letto l’Autumn Statement, il documento dedicato agli aggiornamenti in materie economiche che riguardano lo stato: dopo diversi anni in cui la VED è stata azzerata per le auto elettriche, è tempo di tornare alla normalità e far pagare tutti quanti in modo proporzionale, anche per compensare un sostanziale calo degli introiti che si è registrato in UK da quando le auto elettriche hanno cominciato a diffondersi.

Per darvi un’idea, nell’ultimo anno circa il 15% delle auto vendute in UK è elettrica, e questo sta già portando a un sensibile buco di bilancio dato che il numero di automobilisti che paga la VED è in continuo calo. Secondo le stime del Governo, già nel 2026 il buco di bilancio causato dal mancato pagamento del bollo e delle accise sui carburanti potrebbe essere di 2.1 miliardi di sterline.

In Regno Unito però non sono tutti d’accordo con questa decisione, e alcuni esponenti del settore hanno mostrato il proprio disappunto sottolineando come questa scelta non farà altro che rallentare la crescita di un mercato che negli ultimi mesi si è visto spogliato di diversi incentivi e vantaggi, oltre che dall’importante aumento del costo della corrente elettrica che spaventa molti potenziali compratori – anche se il costo della corrente resta sempre nettamente più basso rispetto a quello dei carburanti fossili, che nelle prossime settimane in Inghilterra subiranno un ulteriore aumento di 12p al litro.

In risposta alle critiche, l’associazione per il governo locale ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo portavoce David Renard:

“Anche se le auto elettriche sono meno dannose per l’ambiente circostante rispetto alle auto a benzina e a diesel, i veicoli elettrici contribuiscono a modo loro alle emissioni di CO2, al traffico e al lento consumo del manto stradale. E’ giusto che anche le auto elettriche paghino una tassa che aiuti a coprire per queste spese e a supportare gli investimenti fatti verso alternative a bassa emissione di CO2 come il trasporto pubblico, le biciclette e l’andare a piedi.”