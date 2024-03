Un matto ha sparato contro Cybertruck per scoprire se è davvero antiproiettile (video)

Tesla Cybertruck può effettivamente fermare i proiettili, e Tesla lo ha dimostrato durante la presentazione del suo pick-up mostrando un video in cui resisteva ad una serie di colpi. Ma quel video è stato pubblicato da Tesla. E se un proprietario di Cybertruck sparasse contro il proprio veicolo? Il risultato sarebbe lo stesso?

Innanzitutto, non consigliamo ai proprietari di Cybertruck di testare questa ipotesi, ma un tale proprietario lo ha fatto, quindi ora conosciamo i risultati. Adin Ross è uno streamer e personaggio di internet molto conosciuto che possiede un Cybertruck, quindi ha deciso di sparare alcuni proiettili contro di esso.

Prima di tutto, ha sparato proiettili da 9 mm provenienti da quello che sembrava essere una pistola mitragliatrice semiautomatica. Non contento, Ross ha poi estratto un fucile a pompa e sparato alcuni colpi.

Il risultato finale è stato un Tesla Cybertruck significativamente danneggiato, ma nessuno dei proiettili ha penetrato l'esterno del veicolo (a parte uno che ha colpito lo spazio tra la porta anteriore e posteriore), confermando il test precedente di Tesla sul camion.

Dobbiamo sottolineare che Adin Ross non sembra avere molta esperienza con le armi. È sorpreso dalla potenza del fucile a pompa e la sua postura e mira lasciano molto a desiderare. La carrozzeria del camion elettrico presenta "acciaio inossidabile ultra resistente laminato a freddo 30 volte". Secondo la Society of Automotive Engineers (SAE), i pannelli delle porte in acciaio tipico hanno uno spessore di 0,7-1 millimetro, mentre l'acciaio inossidabile del Cybertruck ha uno spessore di 3 mm. Non è abbastanza spesso per fermare proiettili di fucile ad alta potenza o mitragliatrici, ma sembra in grado di fermare proiettili da 9 mm, calibro .45 e alcuni colpi di fucile.