Se siete tra i tanti che ogni giorno percorrono chilometri in auto o moto, spostandovi spesso tra diverse città per motivi di lavoro, sapete bene quanto possa essere stressante fare la coda ai pedaggi autostradali. A volte potrebbe persino capitare di dover saltare il pagamento e di capire come fare in caso di mancato versamento. Se avete un Telepass o state cercando un’alternativa più conveniente, vi segnaliamo un’opportunità imperdibile offerta da Unipol Move, che vi consentirà non solo di risparmiare sul canone mensile, ma anche di non pagare il dispositivo per il primo anno di utilizzo.

Questa promozione rimarrà valida fino al 30 ottobre e l’attivazione del servizio sarà completamente gratuita. Ma c’è di più: l’offerta vi permette di richiedere anche un secondo dispositivo, anch’esso gratuito per il primo anno. Dopo 365 giorni, il costo mensile sarà di soli 1,00€ per il primo dispositivo e di 0,50€ per un eventuale secondo dispositivo.

Unipol Move, chi dovrebbe abbonarsi?

Innanzitutto, Unipol Move è ideale per chi desidera evitare le fastidiose code ai caselli autostradali, che possono verificarsi non solo nei periodi di traffico intenso, ma anche durante le giornate lavorative normali. In aggiunta, Unipol Move rappresenta una scelta vantaggiosa per coloro che desiderano risparmiare denaro, come già sottolineato in precedenza. L’importo speso per evitare il pedaggio autostradale è veramente minimo.

Effettuando un confronto diretto con il piano base di Telepass, Unipol Move si dimostra la scelta vincente, con un costo di soli 1,00€ netti rispetto agli 1,83€ richiesti da Telepass. Pur trattandosi di cifre esigue, è importante considerare che nel corso del tempo queste differenze si traducono in un notevole risparmio economico e di tempo durante i viaggi in autostrada.

Occasioni come questa, che includono persino un periodo gratuito prolungato, non si presentano spesso, quindi il nostro consiglio è di coglierle al volo finché è possibile. Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutte le altre informazioni e approfittare dell’offerta.

