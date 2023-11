UnipolMove, 1 anno di canone gratis per il Black Friday! Anche sul secondo dispositivo

Se siete automobilisti o motociclisti che si spostano spesso tra diverse città per lavoro o altri motivi, avrete sicuramente provato il disagio di dover fare la fila ai caselli autostradali. Talvolta, potrebbe anche capitare di dimenticare o saltare il pagamento del pedaggio, generando situazioni scomode da gestire. Se possedete già un Telepass o state cercando un'alternativa più conveniente, UnipolMove vi offre un'opportunità imperdibile. Infatti questa offerta vi consentirà di risparmiare sul canone mensile di ben 2 dispositivi.

Tenete presente che l'attivazione del servizio è completamente gratuita, ma le buone notizie finiscono qui! Grazie a questa promozione potrete anche richiedere un secondo dispositivo, anch'esso gratuito per il primo anno. Trascorso un anno, il costo mensile sarà di soli 1,00€ per il primo dispositivo e 0,50€ per l'eventuale secondo. Teniamo però a precisare che la promozione sarà in vigore solo fino al 30 novembre, per cui vi esortiamo ad approfittarne il prima possibile.

UnipolMove, chi dovrebbe abbonarsi?

UnipolMove si rivolge a diverse categorie di automobilisti, come coloro che utilizzano spesso le autostrade, che con UnipolMove risparmieranno davvero tantissimo tempo evitando le code ai caselli. Inoltre l'offerta è molto conveniente, soprattutto in confronto a opzioni simili come Telepass, per cui si rivolge agli automobilisti che desiderano risparmiare denaro, oltre che tempo.

Unipol Move semplifica notevolmente il pagamento del pedaggio ed è una scelta intelligente per coloro che vogliono evitare i disagi dei caselli autostradali, risparmiare denaro e semplificare l'esperienza di viaggio. Il risparmio finanziario, sebbene inizialmente modesto, accumulandosi nel tempo diventerà decisamente significativo, rendendo i vostri viaggi in autostrada molto più convenienti e agevoli.

Confrontando direttamente il piano base di Telepass, Unipol Move emerge come l'opzione più vantaggiosa, con un costo di soli 1,00€ al mese netti rispetto agli 1,83€ richiesti da Telepass. Sebbene la differenza possa sembrare esigua, è fondamentale considerare che nel lungo periodo queste piccole discrepanze si trasformano in un risparmio di tempo e denaro davvero notevole.

Detto questo vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare di questa incredibile offerta. Vi ricordiamo però che la promozione è valida solo fino al 30 novembre, per cui vi esortiamo ad approfittarne il prima possibile.

