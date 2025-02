Questa e-Bike potrebbe dominare il mercato. Preordinala con 300€ di sconto

Il mercato delle biciclette elettriche è in continua evoluzione e la nuova Vakole EMT29 si candida a diventare una delle protagoniste assolute. Progettata per affrontare anche i percorsi più impervi, questa e-Mountain Bike unisce potenza, autonomia e sicurezza in un design moderno e accattivante. Grazie al suo motore da 250W (con picco di 750W) e a una coppia di 60N.m, affrontare pendenze fino a 30° non sarà più un problema. Attualmente, è disponibile in preordine a un prezzo scontato di 1.399€ invece di 1.699€ utilizzando il codice "LMEMT29100".

Vakole EMT29, chi dovrebbe acquistarla?

La Vakole EMT29 E-Mountain Bike è un prodotto consigliato per tutti gli appassionati di mountain biking, sia principianti che ciclisti esperti. E' l'ideale per chi ama avventurarsi e esplorare il grande esterno e per chi cerca un mezzo robusto e duraturo in grado di affrontare terreni accidentati con sicurezza e prestazioni elevate. La sua potenza, assicurata dal motore brushless da 250W e dalla batteria di grande capacità, risponde alle esigenze di chi desidera una bicicletta per lunghe distanze, capace di percorrere fino a 80km con una sola carica in modalità pedalata assistita.

Inoltre, la Vakole EMT29 presenta caratteristiche di sicurezza e comodità avanzate che la rendono ideale per chi effettua viaggi in montagna o percorsi particolarmente difficili. L'aggiunta di sensori di coppia fornisce una pedalata leggera ma al contempo pronta e veloce, ideale per chi cerca un'esperienza di guida fluida e intuitiva.

Gli pneumatici KENDA EL CAPO da 29 x 2.4" offrono un'eccezionale aderenza, assicurando una stabile esperienza di guida anche ad alte velocità. Infine, i freni a disco idraulici garantiscono frenate sicure e fluide anche in situazioni di emergenza. La Vakole EMT29 E-Mountain Bike rappresenta quindi una scelta di eccellenza per tutti coloro che cercano una bicicletta elettrica versatile, potente e sicura, in grado di soddisfare diverse esigenze e stili di guida.

