Valentino Rossi si ritira: addio alla MotoGP

Valentino Rossi ha deciso che la stagione 2021 di MotoGP sarà l’ultima della sua plurititolata carriera. Si tratta di un annuncio atteso ora da diverso tempo anche se in realtà si era vociferato di un possibile debutto in un nuovo (e proprietario) team insieme al fratello. Nonostante questo desiderio, il campione ha deciso di annunciare l’ufficiale divorzio.

La decisione di smettere è stata difficile, come Valentino stesso ha ammesso durante la conferenza stampa, anche a causa dei risultati della prima metà del campionato. Il “dottore” sembra aver riflettuto molto nel corso della stagione ma solo durante la pausa estiva ha ufficialmente preso la decisione finale: il ritiro. Sebbene la voglia di continuare sia sempre costante, Valentino ha dichiarato che i risultati sono stati sotto le aspettative. Dopo circa 30 anni di carriera, Rossi abbandonerà i campionati delle due ruote ma, forse, approderà su nuovi lidi magari proprio a quattro ruote.

Infatti, non lascerà il motorsport perché si dedicherà alle auto anche se al momento non è stato fatto alcun annuncio specifico. A 42 anni, il “dottore” vorrebbe correre alla 24 Ore di Le Mans e quindi rimettersi in gioco in altre categorie. Durante la conferenza stampa organizzata nel paddock del Red Bull Ring c’è stato anche anche un ringraziamento speciale ai molti tifosi che lo hanno supportato per tutto questo tempo. Valentino ha anche condiviso alcuni rimpianti come, ad esempio, il correre con la Ducati che non gli ha consentito di raggiungere i risultati sperati; gareggiare col marchio italiano è stata comunque una bella sfida, secondo Valentino, anche se vincere sarebbe stato qualcosa di davvero storico.

Alla fine della stagione 2021 il “numero 46” terminerà la carriera con ben 9 titoli mondali vinti (7 nella classe regina), 115 vittorie (89 nella classe regina) e 235 podi. Il motomondiale dal prossimo anno non sarà più lo stesso ma siamo sicuri che ri-vedremo Rossi in altre competizioni.