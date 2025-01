[VIDEO] Drag Race: Porsche Taycan Turbo GT VS Ferrari SF90

La Porsche Taycan Turbo GT ha superato in una gara di accelerazione una Ferrari SF90 e una Yamaha R1M, dimostrando la sua straordinaria potenza. Il video della sfida è stato pubblicato online dal canale YouTube Carwow. La Taycan Turbo GT rappresenta l'auto di produzione più veloce mai realizzata da Porsche. Con una potenza fino a 1.092 CV nella versione con pacchetto Weissach, questo modello elettrico è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi. Le sue prestazioni hanno già permesso di battere il record sul giro per auto elettriche di serie al circuito di Laguna Seca in California, superando la Tesla Model S Plaid.

Nella drag race organizzata da Carwow, la Taycan Turbo GT si è confrontata con una Ferrari SF90 da 769 CV e una Yamaha R1M da 200 CV. Nonostante la potenza degli avversari, l'elettrica Porsche è risultata nettamente superiore in tutti i tentativi effettuati, completando il quarto di miglio in 9,9 secondi contro i 10,0 della Ferrari e i 10,3 della Yamaha.

Questi risultati confermano le eccezionali prestazioni della nuova top di gamma elettrica Porsche, capace di rivaleggiare e superare anche supercar termiche di altissimo livello. La Taycan Turbo GT si distingue per la sua incredibile accelerazione e potenza di picco, che le permettono di surclassare rivali blasonati come Ferrari e moto sportive. Il suo powertrain elettrico garantisce una coppia istantanea e un'erogazione lineare, ideali nelle partenze da fermo tipiche delle gare di accelerazione.

Oltre alle prestazioni pure, la Taycan Turbo GT beneficia di tutti i miglioramenti apportati alla gamma Taycan 2025, come maggiore autonomia ed efficienza. Questo la rende non solo un'auto da record in pista, ma anche una vettura utilizzabile quotidianamente nonostante le performance estreme.

Con questa nuova versione, Porsche dimostra ancora una volta di saper coniugare al meglio tecnologia elettrica e DNA sportivo del marchio, creando un'auto capace di rivaleggiare e battere le migliori supercar tradizionali sul loro stesso terreno.