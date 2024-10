[VIDEO] Questa è l'auto stradale più veloce di sempre al Nürburgring

La Mercedes-AMG One ha stabilito un nuovo record sul circuito del Nürburgring, battendo il suo stesso primato precedente. Il 23 settembre 2024, il pilota DTM e ambasciatore del marchio Mercedes-AMG Maro Engel ha completato un giro del tracciato in 6 minuti e 29,09 secondi, migliorando di oltre 6 secondi il record precedente di 6:35,18 stabilito nell'ottobre 2022.

Questo risultato rende la AMG One la prima auto di produzione omologata per uso stradale a scendere sotto il muro dei 6 minuti e 30 secondi sul circuito completo di 20,83 km del Nürburgring, noto come "Inferno Verde". Il nuovo primato è stato ottenuto durante il terzo giro cronometrato di Engel, in condizioni ideali con temperatura dell'asfalto di 20°C e aria a 15°C.

La decisione di Mercedes di ritentare il record è stata motivata dalla consapevolezza che ci fosse margine di miglioramento rispetto al tentativo precedente, effettuato con alcune sezioni del tracciato umide. Le condizioni ottimali hanno permesso di sfruttare appieno le potenzialità della hypercar ibrida derivata dalla Formula 1.

Il record assoluto sul circuito rimane quello stabilito nel 2018 dalla Porsche 919 Hybrid Evo, un prototipo da corsa guidato da Timo Bernhard che completò un giro in soli 5 minuti e 19,5 secondi. Degna di nota anche la prestazione della Volkswagen ID.R elettrica, che nel 2019 fece registrare un tempo di 6:05 con Romain Dumas al volante.