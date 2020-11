Vision Renndienst, il minivan elettrico e rivoluzionario raccontato nel Porsche “Unseen”

Porsche Vision Renndienst è frutto di un progetto della casa automobilistica tedesca che non ha però mai visto la luce.

Il concept del veicolo elettrico è una vecchia realizzazione creata della casa di Stoccarda e che i tedeschi del marchio hanno deciso di far conoscere insieme a molti altri progetti, anch’essi mai giunti su strada. Il Vision Renndienst è dunque protagonista di “Porsche Unseen”, cosi è stato denominato il libro realizzato con l’intento di raccontare le progettazioni realizzate dalla casa di Zuffenhausen.

Porsche Unseen

Il piccolo van elettrico, il Vision Renndienst, è uno dei quindici prototipi realizzati dalla casa tedesca tra il 2005 e il 2019. Più in dettaglio, si tratta di progetti realizzati ma che la casa di Stoccarda ha sempre mantenuto “segreti” se non fino alla pubblicazione della raccolta inedita, quest’ultima già disponibile all’acquisto attraverso vari negozi online.

Porsche Renndienst

Prodotto nel 2018, con un design che sembra richiamare una navicella spaziale, rappresenta un prototipo in grado di ospitare all’interno un massimo di sei passeggeri, la cui posizione di guida si trova al centro della prima fila. Il Vision Renndienst è la reinterpretazione della storico modello Volkswagen. Un’idea piuttosto origine, cosi come rivelano le immagini diffuse: il classico furgone tedesco condivide con esso una posa; risulta inoltre essere l’unità con la livrea Porsche Rennsport presente nel Porsche Museum di Stoccarda.

Per quanto folle e rivoluzionario, il concept elettrico mostra il logo della casa sul suo fronte, oltre ad altre caratteristiche tipiche della casa di Stoccarda: gruppi ottici a LED realizzati con sottili barre luminose, superfici aerodinamiche e minigonne laterali aggressive, piuttosto inusuali su tale tipologia di veicoli.

L’azienda di Stoccarda non dichiara alcun dato tecnico su questo van elettrico, al di là del fatto che sia in grado di offrire interni spaziosi, di cui però non ci sono fotografie. Probabilmente il concept non vedrà la luce, almeno per il momento, tuttavia Porsche ha deciso di presentarlo agli utenti attraverso il suo inedito libro.