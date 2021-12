Volkswagen come Tesla, ricaricare diventa semplicissimo grazie a ‘Plug & Charge’

Volkswagen ha lanciato l’iniziativa “Plug & Charge” su 270.000 colonnine all’interno del circuito We Charge, diffuso in tutta Europa. Il motivo? Semplificare il processo di ricarica, eliminando la necessità di utilizzare carte di pagamento o ancora peggio contanti.

Non molto tempo fa si era parlato del rapporto professionale e di amicizia nato tra Elon Musk e Herbert Diess, CEO di Volkswagen, e di come quest’ultimo fosse molto interessato ad ascoltare le strategie del miliardario americano per poterle riprodurre anche nel mondo Volkswagen; la decisione di semplificare il sistema di ricarica trova la sua ispirazione, senza alcun dubbio, dalle colonnine di ricarica Supercharger di Tesla, in assoluto uno dei maggiori punti di forza della compagnia statunitense.

Secondo alcuni sondaggi, almeno un automobilista su 3 si dice spaventato dall’idea di acquistare un’auto elettrica a causa delle difficoltà che si possono incontrare durante la fase di ricarica: di esempi ne è pieno il web, a volte caricare la propria auto alle colonnine di ricarica pubbliche può essere difficile e può far perdere una gran quantità di tempo, e a Volkswagen questo non sta bene. Proprio ieri vi abbiamo raccontato della nuova stazione di ricarica aperta da Audi, marchio del Gruppo Volkswagen, a ennesima conferma dell’impegno che in Germania si sta mettendo su questo aspetto.

Grazie all’introduzione dello standard “Plug & Charge”, sarà sufficiente parcheggiare l’auto vicino alle colonnine di ricarica, collegarla, e a quel punto l’auto e la colonnina saranno in grado di riconoscersi a vicenda e operare alla massima potenza possibile, senza necessità di ulteriori interventi umani.

Ad oggi la rete di colonnine di ricarica compatibili con il sistema ideato da Volkswagen è composta da circa 270.000 colonnine, numero destinato ad aumentare grazie all’installazione di 18.000 nuove colonnine a ricarica rapida, e 35.000 punti di ricarica standard, da installare nelle sedi dei partner di Volkswagen, ma comunque accessibili a tutti.

Ma dove la troviamo tutta l’energia necessaria ad alimentare correttamente queste colonnine? Volkswagen ha scelto di investire sulle rinnovabili, stanziando 40 milioni di euro per realizzare nuovi impianti eolici e fotovoltaici, che verranno pronti entro il 2025, e saranno in grado di produrre 7 TWh di energia all’anno.