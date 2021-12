Inaugurato il primo Audi Charging Hub a Norimberga

Tempo fa vi avevamo raccontato del progetto Audi Charging Hub, una stazione di ricarica per clienti Audi (ma non solo) dove trascorrere momenti piacevoli durante la ricarica rapida della propria auto; oggi quel progetto è pronto per diventare realtà, con il primo Audi Charging Hub che aprirà i battenti il prossimo 23 dicembre nel polo fieristico di Norimberga, in Germania.

La stazione di ricarica progettata da Audi prevede, ovviamente, una serie di colonnine di ricarica per i clienti che vengono supportate da un sistema di stoccaggio composto da vecchie batterie, e da pannelli solari, oltre che dalla linea di alimentazione principale. Lo stoccaggio dell’energia viene effettuato grazie al riutilizzo di vecchi pacchi batteria provenienti da auto elettriche, e proprio questa possibilità di accumulare energia rende molto efficiente questa stazione di ricarica: grazie alla presenza di 3 accumulatori di energia, la stazione è in grado di conservare 2,45 MWh e di fornirli ai clienti nei momenti di picco di richiesta energetica, senza andare quindi ad appesantire l’impianto principale.

Questo aspetto rende la stazione di ricarica Audi molto interessante anche dal punto di vista espansionistico: la necessità di una linea di corrente ridotta, grazie alla presenza di altri sistemi, rende molto più semplice la realizzazione di questo progetto. Il primo hub, realizzato a Norimberga, ha una connessione a 200 kW alimentata da energia rinnovabile, e ulteriori 30 kW provengono dai pannelli solari.

La stazione dispone di 6 colonnine di potenza massima di 320 kW, sufficienti a consentire la ricarica di circa 80 auto al giorno, e durante la ricarica si potrà godere del piacevole lounge dove rilassarsi o lavorare mentre si attende che l’auto si sia caricata.

In occasione della prima inaugurazione, Audi ci ha tenuto a specificare che l’utilizzo non è esclusivo per le sue auto, ma i clienti Audi avranno modo di accedere al servizio e-tron Charging Service che permetterà la ricarica al prezzo agevolato di 0,31 € per kWh.