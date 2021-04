Volkswagen ID.4, l’elettrica di Wolfsburg è World Car of the Year 2021

La Volkswagen ID.4 è la World Car of the Year 2021. Il prestigioso premio automobilistico assegnato ogni anno da una giuria di 93 giornalisti automobilistici internazionali è stato dunque assegnato all’elettrica di Wolfsburg grazie ai 798 punti ottenuti. Il premio riconosciutogli sarà consegnato ufficialmente in occasione del prossimo Salone di New York previsto per il 19 agosto.

Siamo particolarmente lieti che la nostra ID.4 sia stata nominata World Car of the Year. Non solo perché è uno dei premi automobilistici più importanti al mondo, ma perché la giuria ha anche premiato una grande idea ed una grande squadra. Il primo modello ID. per i mercati di Europa, Cina e Stati Uniti porta la nostra offensiva elettrica in tutto il mondo, queste le parole di Ralf Brandstätter, CEO Volkswagen Cars, che ha mostrato il grande entusiasmo per il premio ottenuto.

Non a caso, l’elettrica ID.4 ha battuto nella finalissima la Honda-e e la Toyota Yaris, vincitrice quest’ultima dell’Auto dell’Anno 2021 in Europa a Ginevra; rispettivamente le due vetture hanno ottenuto un punteggio pari a 742 e 732.

In occasione dell’assegnazione del World Car of the Year 2021, sono stati anche annunciati le vetture vincitrici di altre categorie. Nel dettaglio, il titolo di World Luxury Car è stato ottenuto dalla Mercedes Classe S, mentre la Land Rover Defender ha vinto il World Car Design of The Year. In Casa Porsche la 911 ha invece ottenuto il premio World Performance Car, mentre la Honda-e è stata nominata World Urban Car.

Un grande risultato dunque quello ottenuto dalla Casa di Wolfsburg che ha ormai avviato un ampio progetto di elettrificazione della sua gamma di veicoli. Proprio nelle scorse ore la stessa società ha annunciato la nuova ID.6, pensata esclusivamente per la Cina, puntando ad un decisivo miglioramento della sua offerta elettrica.