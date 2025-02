Volkswagen spera nel dialogo per evitare dazi

Volkswagen si affida ai negoziati per evitare un conflitto commerciale dopo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi su beni provenienti da Messico, Canada e Cina. Il colosso automobilistico tedesco, che possiede uno dei suoi più grandi stabilimenti a Puebla in Messico, ha espresso preoccupazione per le potenziali ripercussioni sul settore.

Lo stabilimento di Puebla, che nel 2023 ha prodotto quasi 350.000 veicoli destinati all'esportazione negli USA, è cruciale per Volkswagen. L'azienda ha dichiarato: "stiamo valutando i potenziali effetti sull'industria automobilistica e sulla nostra azienda a seguito dei dazi annunciati".

Trump ha annunciato che un dazio del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e un'ulteriore tassa del 10% sui beni cinesi entreranno in vigore dal 3 febbraio. Secondo gli analisti della banca d'investimento Stifel, il 65% delle auto che Volkswagen vende negli Stati Uniti non sarebbe più competitivo se venissero applicati dazi alle importazioni dal Messico.

La lobby automobilistica tedesca VDA ha definito i dazi "una significativa battuta d'arresto per il commercio globale basato su regole", avvertendo che potrebbero avere ripercussioni sui posti di lavoro in Germania e in Europa.