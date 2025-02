Volkswagen svela altri dettagli della nuova city car

La Volkswagen ID.1, la nuova citycar elettrica del costruttore tedesco dal prezzo di circa 20.000 euro, sarà svelata in versione concept il 5 marzo. L'azienda ha diffuso i primi teaser che mostrano alcuni dettagli della carrozzeria del veicolo, destinato a riportare Volkswagen nel segmento A con una propulsione completamente elettrica.

La ID.1 rappresenta un importante passo per Volkswagen nel mercato delle auto elettriche compatte ed economiche. Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha definito il progetto come "la Champions League dell'ingegneria automobilistica", sottolineando l'ambizione di creare "una Volkswagen elettrica conveniente, con alta qualità e profittevole, dall'Europa per l'Europa". Questo entusiasmo arriva dopo la conclusione delle trattative con i sindacati che hanno scongiurato la chiusura di stabilimenti in Europa, sebbene l'azienda stia valutando la cessione di due fabbriche a costruttori cinesi.

La ID.1 utilizzerà la piattaforma MEB entry, una versione modificata di quella usata per altri modelli elettrici del Gruppo Volkswagen. A differenza delle sorelle maggiori, avrà la trazione anteriore per massimizzare lo spazio nel bagagliaio.

I bozzetti rilasciati mostrano alcuni elementi di design che ricordano la concept ID.Life presentata nel 2021, come i gruppi ottici tondeggianti e il logo illuminato al centro. Le forme appaiono slanciate e muscolose, anche se trattandosi di bozzetti gli elementi sono probabilmente esagerati.

Le dimensioni del veicolo dovrebbero essere compatte, probabilmente poco superiori ai 3,6 metri di lunghezza della Volkswagen Up!. Data la sua vocazione urbana, ci si aspetta una carrozzeria con forme regolari per facilitare la percezione degli ingombri. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, è probabile che la ID.1 non punti su prestazioni eccezionali, dato il suo orientamento all'uso cittadino. L'unico dato certo al momento è il prezzo target di circa 20.000 euro.

La versione di produzione della ID.1 seguirà il lancio della ID.2, previsto per il 2026. Quest'ultima, basata sulla stessa piattaforma, avrà dimensioni leggermente maggiori, paragonabili a quelle della Polo (circa 4 metri di lunghezza).

Con la ID.1, Volkswagen punta a consolidare la sua presenza nel mercato delle auto elettriche accessibili, offrendo un'alternativa competitiva nel segmento delle citycar a zero emissioni. Il debutto del concept il 5 marzo fornirà ulteriori dettagli su questo atteso modello che promette di democratizzare la mobilità elettrica urbana.