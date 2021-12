Volkswagen velocizza la ricarica delle sue elettriche con un aggiornamento OTA

Volkswagen si prepara a rilasciare un aggiornamento software OTA (over the air) per alcuni modelli elettrici della gamma ID. Tale aggiornamento introdurrà alcune novità molto importanti per i proprietari di queste vetture. Con l’update in arrivo, infatti, è previsto un incremento della potenza di ricarica della batteria che ridurrà i tempi di attesa in fase di “rifornimento” di energia.

L’aggiornamento che Volkswagen si appresta a rilasciare non riguarderà solo le nuove auto della gamma ID in arrivo ma sarà rilasciato su tutti i modelli compatibili che già circolano lungo le strade italiane. Per scaricare l’update basterà utilizzare l’apposita funzione del sistema di infotainment. Il nuovo aggiornamento è riservato ai modelli ID con batteria da 77 kWh.

Si tratta, quindi, di un aggiornamento in arrivo per la Volkswagen ID.3, la Volskwagen ID.4 ed anche per la Volskwagen ID.5. In futuro, lo stesso aggiornamento potrebbe arrivare su altri modelli sviluppati su piattaforma MEB del gruppo Volkswagen e con la stessa configurazione di batteria ma prodotti da altri brand come l’Audi Q4 e-tron. Secondo le prime informazioni, il miglioramento nel processo di ricarica sarà sensibile.

La ricarica dal 5% all’80% della batteria richiederà 9 minuti in meno. I modelli ID che riceveranno l’aggiornamento registreranno un incremento da 125 kW a 135 kW della potenza massima di ricarica. Da notare, invece, che la ID.5 GTX potrà beneficiare di un ulteriore passo in avanti arrivando a toccare quota 150 kW. In futuro, Volkswagen dovrebbe continuare a migliorare le sue elettriche grazie al sistema degli aggiornamenti OTA che consente di ottimizzare le prestazioni anche a distanza di anni dalla produzione.