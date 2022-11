Il gruppo automobilistico Volkswagen ha deciso di vendere la sua attività di car sharing marchiata WeShare. A partire dal 1° novembre il servizio condiviso, molto simile a Car2Go ma con soli veicoli elettrici, lanciato nel 2019 dall’azienda automobilistica di Wolfsburg passa alla società Miles Mobility.

Con l’intento di progettare nuovamente le sue attività, la Casa di Wolfsburg ha ceduto alla startup tedesca Miles Mobility il servizio dedicato al car sharing dei veicoli. Al tempo stesso, però, la decisione della casa tedesca sembrerebbe confermare le difficoltà che alcune case automobilistiche hanno nella gestione di alcune attività. Come dichiarato dal CEO di Volkswagen Financial Services, Christian Dahlheim, la scelta di cedere WeShare non è casuale, ma è stata pensata con la consapevolezza che non sarebbe stato in grado di migliorare la redditività oltre il 2022.

Nei prossimi giorni, i veicoli WeShare verranno dunque migrati all’ecosistema Miles come parte dell’acquisizione, anche se il servizio manterrà la medesima denominazione. Per i clienti ci sarà a disposizione una flotta elettrica più ampia e diversificata: Miles ha infatti ordinato 10.000 veicoli elettrici del Gruppo tedesco, tra cui Audi, Seat/Cupra e Volkswagen, che saranno consegnati a inizio 2023.

Ci impegniamo ad ampliare continuamente sia la nostra flotta di veicoli che la nostra base di clienti in modo economicamente sostenibile. Inoltre, l’elettrificazione della nostra flotta è una pietra miliare della strategia MILES verso un trasporto urbano sostenibile. Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione di lunga data con il Gruppo Volkswagen, attraverso la partnership per la mobilità. Con l’acquisizione di WeShare, stiamo compiendo un ulteriore, significativo passo verso una forma di mobilità affidabile, conveniente e sostenibile come alternativa all’auto privata. Per continuare costantemente su questa strada, vogliamo diventare la piattaforma di car sharing leader in Europa, si legge nel comunicato della società Miles.

Secondo quanto diffuso, Volkswagen non abbandonerà i servizi di mobilità condivisa e, grazie alla fornitura di 10.000 auto elettriche a Miles, continuerà ad essere protagonista dei servizi di car sharing.