La casa automobilistica Volvo è costantemente al lavoro per ottimizzare le auto dei suoi utenti. Grazie ad una serie di aggiornamenti un numero sempre maggiore di clienti può, infatti, beneficiare di differenti vantaggi a bordo della propria vettura.

Al fine di migliorare le sue vetture, nelle scorse ore la svedese Volvo ha reso disponibili gli aggiornamenti Over The Air per tutti i suoi nuovi modelli. Nello specifico, dopo essere stata introdotta sulle vetture completamente elettriche della gamma,

la tecnologia OTA è stata resa disponibile anche per i modelli XC90, S60 e V60.

I proprietari di una vettura marchiata Volvo possono aggiornare il sistema di infotainment all’ultima versione di Android Automotive OS, Android 11, con l’accesso diretto a navigazione, ricarica e parcheggio e a molte altre nuove categorie su Google Play.

Facendo sì che tutti i modelli Volvo possano ricevere aggiornamenti over-the-air facciamo importanti passi avanti verso il nostro obiettivo di migliorare quotidianamente le auto dei nostri clienti. Questa è una tappa significativa e ora stiamo aggiornando le vetture di tutti i modelli in gran parte dei nostri mercati, consentendo a un numero sempre maggiore di clienti di beneficiare dei vantaggi degli aggiornamenti continui effettuati a distanza, ha dichiarato a tal proposito Henrik Green, responsabile di prodotto di Volvo Cars.

Non a caso, dunque, l’intera gamma della casa automobilistica svedese Volvo vanta ora di un aggiornamento di tutto il sistema operativo via etere. Nel corso dell’anno la casa costruttrice ha deciso che sarà inoltre aggiunta la possibilità di visualizzare contenuti video in streaming. Ribadiamo che quest’ultimo aggiornamento segna anche il debutto degli aggiornamenti in modalità OTA in nuovi mercati nel mondo, come Nuova Zelanda, India, Taiwan.