Tra i progetti futuri di Volvo c‘è anche la realizzazione di un SUV compatto elettrico che arriverà sul mercato con il nome di Volvo EX30. Il modello in questione ricoprirà un ruolo chiave nella strategia futura del brand che ha recentemente registrato il nome “EX30” confermando indirettamente le indiscrezioni legate all’espansione della sua gamma a zero emissioni.

Il nuovo Volvo EX30 sarà basato sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) del gruppo Geely, il colosso cinese del settore automotive che controlla Volvo. Quest’architettura modulare sarà proposta in una variante accorciata, la SEA-E, già utilizzata da Geely per realizzare il SUV elettrico Smart #1 che segna la rinascita del marchio Smart (anch’esso sotto il controllo, anche se parziale, di Geely).

Il legame con il nuovo Smart #1 ci anticipa alcune caratteristiche del futuro Volvo EX30. Il SUV compatto presenterà una lunghezza inferiore ai 4,3 metri e dovrebbe integrare un pacco batteria da 66 kWh (ma potrebbe esserci una versione con batteria più piccola). Ci sarà il supporto alla ricarica rapida fino a 150 kW e la possibilità di poter contare su di un’autonomia fino a 440 chilometri.

In termini di motorizzazioni, il futuro Volvo EX30 dovrebbe presentare varie opzioni, tutte naturalmente a zero emissioni. Il posizionamento commerciale sarà premium. Volvo cercherà, in ogni caso, di registrare significativi volumi di vendita con questo progetto che avrà il compito di guidare la trasformazione del brand verso una mobilità esclusivamente a zero emissioni nel corso dei prossimi mesi.

Le prime informazioni sul progetto dovrebbero arrivare già nel corso del 2023 anche se il debutto potrebbe avvenire soltanto tra qualche anno. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.