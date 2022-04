La Volvo XC60 è un modello di riferimento della gamma del brand. Si tratta, infatti, del modello più venduto di Volvo degli ultimi quattro anni. L’azienda è già da tempo al lavoro sulla nuova generazione del progetto che debutterà nel corso del 2025 andando a rinnovare, in modo significativo, la gamma del marchio. È confermato, infatti, che la nuova Volvo XC60 sarà elettrica rappresentando così un punto di incontro tra la XC40 Recharge e il futuro modello che rimpiazzerà la XC90, noto per ora come Volvo Embla. Ci sarà però anche una variante plug-in hybrid.

Alla base del progetto, come anticipato dal magazine Autocar, ci sarà la piattaforma modulare SPA2, la stessa su cui sarà realizzata la Embla. La piattaforma in questione è pronta per supportare modelli ibridi ed elettrici. Da notare che la nuova generazione di Volvo XC60 sarà il primo modello di casa Volvo ad utilizzare le batterie prodotte dalla joint venture tra la stessa Volvo e Northvolt. Le batterie saranno realizzate in un nuovo impianto in Svezia che entrerà in funzione entro il 2024. Volvo punta molto su queste batterie per sostenere il suo programma di elettrificazione.

volvo suv elettrico

Da segnalare anche la presenza di soluzioni di guida autonoma di livello 3 che saranno disponibili in tutti i Paesi in cui sarà consentito l’utilizzo in strada di questa tecnologia. La guida autonoma di livello 3, a differenza di quella di livello 2, consente al conducente di distogliere lo sguardo dalla strada, staccando le mani dal volante. Maggiori dettagli sull’Highway Pilot, il sistema di guida autonoma dell’azienda, e sulla Volvo XC60 arriveranno di certo nelle prossime settimane.