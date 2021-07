Volvo alla conquista dell’Europa grazie alle auto elettrificate

A quanto pare, la casa automobilistica Volvo – nel primo semestre del 2021 – ha registrato dati incoraggianti riguardanti il mercato di auto elettrificate, quindi elettriche e plug-in, nel continente europeo. Infatti, sembrerebbe che il 41% di veicoli con motori elettrificati siano stati venduti proprio nel Vecchio Continente e, per questo motivo, si presume che – entro l’anno 2025 – si potrebbe superare il 50% di vendite di questa tipologia di auto. Con tali presupposti, sarà inevitabile – per il costruttore Volvo – puntare su politiche espansionistiche rivolte all’Europa. Ovviamente, non sono mancate le parole di Henrik Green, CTO di Volvo ad Automotive News Europe, il quale avrebbe affermato quanto segue:

In questo momento, più del 40% delle auto ibride plug-in che vendiamo è destinato ai mercati comunitari ma pensiamo che verso la metà del decennio che stiamo vivendo arriveremo a superare il 50%.

Analizzando nello specifico i dati di vendita, è emerso che – tutti i modelli del marchio Volvo inerenti al “first half” di questo anno – il Vecchio Continente si posiziona sul gradino più alto del podio con il 44% di vendite, subito dopo si trova la Cina con il 25% e gli Stati Uniti con il 17%. Anche per quanto riguarda invece i soli modelli Recharge – quindi BEV e PHEV, l’Europa si conferma al primo posto con il 41%, seguito da Stati Uniti (16%) e dalla Cina (4,3%). L’ottimo risultato ottenuto sul mercato statunitense in merito alla auto elettriche e plug-in, è stato possibile grazie agli ottimi dati di vendita registrati in California, poiché – solo nell’ultimo mese – oltre la metà dei veicoli marchiati Volvo che sono state vendute, erano veicoli a batteria.

Dunque, sembra evidente che il settore dell’elettrificazione – per il costruttore svedese – è la strada da seguire. Infatti, nel 2020 Volvo ha venduto 661.713 auto e, nel 2025, punta a venderne almeno 1,2 milioni registrando, quindi, un incremento pari al 50%. Inoltre, la metà di queste vetture dovrà essere – sempre entro il 2025 – totalmente a emissioni zero. Secondo quanto affermato dalla stessa casa automobilistica, entro il 2030, Volvo venderà esclusivamente auto elettriche.