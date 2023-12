Vuoi un Tesla Cybertruck? Per ora te ne puoi costruire uno!

Il Cybertruck di Tesla è diventato, senza dubbio, una delle automobili più chiacchierate di sempre, con milioni di persone che ne hanno seguito il suo sviluppo e la presentazione ufficiale tenutasi qualche settimana fa. Nonostante ora l'auto sia uscita negli Stati Uniti, per l'Italia ci sarà ancora da attendere, o forse addirittura non arriverà mai; e se vi dicessimo che c'è un modo per averla già in casa... almeno in miniatura? Ebbene, ciò è possibile grazie alla costruzione MEGA disponibile su Amazon a 89,95€!

Insomma, non sarà come ovviamente avere il vero Cybertruck, ma 89 euro sono decisamente meno rispetto ai minimo 49.890 richiesti per il vero pick-up elettrico, per cui si tratta di un ottimo "contentino", a prescindere che sia per colmare l'attesa o la speranza che arrivi in Europa oppure per assecondare la vostra passione per l'auto tanto futuristica quanto bizzarra. Inoltre, potreste anche considerare di regalare il set per Natale a un fan Tesla, magari organizzando uno scherzo e facendogli intendere in anticipo di avergli regalato proprio il Cybertruck.

Parliamo, infatti, di un set che, in modo simile a un LEGO, dovrete divertirvi a costruire pezzo per pezzo, ottenendo un modellino da collezione lungo ben 48,26cm. Questo set è davvero di altissima qualità, includendo dettagli come le sospensioni regolabili in altezza, il copri baule retrattile, il portellone posteriore ribaltabile con scaletta a scomparsa e le quattro portiere apribili. Anche gli interni, completi di accessori per tablet e tazze, sono accuratamente riprodotti, mentre sono presenti anche ruote orientabili e numerose funzionalità nascoste.

Insomma, questa riproduzione del Cybertruck di Tesla è perfetta non solo per gli amanti dell'universo Tesla, ma anche per i fan delle automobili e i collezionisti di modellini. La sua ricchezza di dettagli, la fedeltà della riproduzione e le numerose funzionalità la rendono un acquisto consigliato, ideale anche come regalo di Natale per un appassionato!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

