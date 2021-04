Wallys Iris è un SUV tunisino realizzato in fibra di vetro

Non è certo un segreto che il mercato automobilistico non stia passando un gran momento: la pandemia ha messo in difficoltà tanti settori e quello delle auto non fa eccezioni, ma nonostante tutto bisogna andare avanti e bisogna trovare soluzioni adatte ai tempi che cambiano. E’ quello che si dev’essere detta la compagnia tunisina Wallys, che ha dato vita a un SUV chiamato ‘Iris’ che arriverà sul mercato al prezzo di partenza di 11.000 €. Si tratta di una mossa potenzialmente vincente, dato che in Tunisia l’industria automobilistica è decisamente sottosviluppata e che importare auto nel paese nord africano è molto costoso a causa delle numerose tasse presenti.

Per questi motivi, Wallys ha deciso di realizzare la nuova Iris direttamente sul territorio tunisino, e ha cercato in tutti i modi di ridurre i costi di produzione e di conseguenza il prezzo di vendita finale: ci è riuscita grazie all’utilizzo della fibra di vetro, materiale leggerissimo ma molto resistente, che è stato utilizzato per realizzare la carrozzeria dell’auto. Le varie versioni disponibili sono tutte spinte dallo stesso motore, un 1.2 benzina da 84 cavalli di potenza, in grado di portare l’auto alla velocità massima di 158 km/h: la Iris non farà impazzire con la sua velocità, ma è senza dubbio in grado di destreggiarsi per le strade tunisine.

Gli allestimenti disponibili sono differenziati in base alla possibilità di spesa: si parte da auto molto spartane al prezzo di partenza, per salire fino a 20.000 € per un modello dotato di diversi comfort moderni come i fari a LED (anche in versione barra a LED sul tetto) e i fendinebbia, i sensori di parcheggio supportati da una videocamera posteriore, i cerchi in lega da 16, i sedili in pelle e un po’ di tecnologia aggiuntiva grazie al sistema di infotainment. Una dotazione di tutto rispetto, per un’auto che si presenta sin da subito come un’auto votata all’economia.