Waymo Via e Uber Technology Freight ufficializzano di aver siglato una nuova partnership che mira alla guida automatizzata dei mezzi pesanti. Nonostante le due società non abbiano rilasciato dettagli rivelati alle tempistiche, il nuovo accordo nasce con l’obiettivo di consentire a tutti i clienti di Waymo di utilizzare i camion a guida autonomi in modo più efficiente grazie alla pianificazione del trasporto che potrà avvenire attraverso l’apposito software creato da Uber Freight.

Non a caso, negli ultimi anni la crescente diffusione del commercio online ha portato ad un sostanziale incremento della domanda di spedizione. La conseguente carenza di autisti ha, dunque, spinto il settore della logistica a realizzare soluzioni di trasporto autonomo. Le aziende vedono la guida autonoma come una soluzione mirata per tagliare i costi sulle grandi distanze delle le città americane.

Combinando la soluzione Waymo Via con la piattaforma Uber Freight, saremo in grado di applicare una comprovata tecnologia di mercato per aiutare ad implementare dinamicamente Waymo Driver dove è necessario, si legge nel comunicato.

Grazie alla tecnologia Waymo sarà consentita l’integrazione con una piattaforma Uber Freight che connette i camionisti con i carichi: il programma funge, infatti, da intermediario e mette in contatto autotrasportatori e spedizionieri cosi da ridurre le spese degli spostamenti. Società come Waymo puntano, infatti, alla vendita di servizi di autotrasporto a guida autonoma a società di logistica e grandi catene già nei prossimi anni. Nello specifico, i clienti acquisterebbero e possederebbero i camion a guida autonoma, pagando una tariffa di utilizzo per chilometro alle aziende tecnologiche.

Questa partnership è un entusiasmante passo in avanti e siamo orgogliosi di lavorare a fianco dello straordinario team di Waymo Via per aprire la strada a una rete di trasporto merci che mira ad una completa ottimizzazione in una nuova era della logistica. La rete digitale estesa, efficiente e affidabile di Uber Freight è essenziale per rendere i camion autonomi una realtà, ha commentato Lior Ron.

L’obiettivo di Waymo è di lanciare i suoi primi camion privi di conducente già nei prossimi anni, partendo dalla strada texana I-45 tra Dallas e Houston.