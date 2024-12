Xiaomi ha fatto anche il SUV, si chiama YU7 e ha 680 CV

La casa tecnologica cinese Xiaomi ha presentato il suo nuovo SUV elettrico YU7, ampliando la sua gamma di veicoli in vista di un possibile sbarco sul mercato europeo. Il modello, lungo 5 metri e dal peso di oltre 2.400 kg, affiancherà la berlina SU7 già annunciata per il 2025.

L'ingresso di Xiaomi nel settore automobilistico rappresenta una significativa espansione per l'azienda, nota principalmente per i suoi smartphone e dispositivi elettronici. Questa mossa potrebbe portare nuova concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici di fascia alta in Europa, sfidando marchi consolidati.

Il SUV YU7 presenta forme tondeggianti sia nella parte anteriore che posteriore, con dimensioni imponenti: 4,99 metri di lunghezza, 2,00 metri di larghezza, 1,60 metri di altezza e un passo di 3 metri. Il design richiama elementi della berlina SU7, in particolare nei gruppi ottici e nella caratteristica striscia LED posteriore che collega i due lati del veicolo. Xiaomi ha fornito limitate informazioni sugli interni, concentrandosi principalmente sull'aspetto esterno del veicolo in questa fase iniziale di presentazione.

La YU7 sarà equipaggiata con un sistema di trazione integrale, grazie a un doppio motore elettrico. Il motore anteriore avrà una potenza di picco di 220 kW, mentre quello posteriore raggiungerà i 288 kW. Le batterie saranno fornite dall'azienda leader del settore CATL, già partner di Xiaomi per la berlina SU7.

Alcune indiscrezioni suggeriscono la possibilità di una futura versione ibrida, potenzialmente per adattarsi alle esigenze specifiche di mercati locali e europei, oltre che per evitare eventuali dazi.