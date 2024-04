Xiaomi potrebbe copiare Tesla e fare presto anche un SUV

Il colosso cinese Xiaomi, noto principalmente per i suoi smartphone, ha fatto il suo debutto nel settore automobilistico con la berlina elettrica SU7, e sembra che l'azienda sia pronta a espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato dei veicoli elettrici. Diversi analisti del settore, infatti, ipotizzano che Xiaomi potrebbe svelare il suo secondo veicolo entro la fine dell'anno, questa volta puntando al segmento dei SUV. Il nuovo modello punterebbe a competere direttamente con la Tesla Model Y, cercando di imporsi sia per il posizionamento di mercato che per le prestazioni offerte.

L'obiettivo di Xiaomi è quello di consolidare ulteriormente la sua presenza in uno dei segmenti più redditizi e in rapida crescita del mercato automobilistico, offrendo un'alternativa ai modelli già affermati. Questo rappresenta un tentativo ambizioso di posizionarsi come un attore di rilievo nel settore, anche al di fuori dei suoi confini domestici, in preparazione per una futura espansione globale.

La prossima Xiaomi sarà un SUV di segmento D come Model Y?

Il fondatore, presidente e CEO di Xiaomi,, ha espresso in passato una marcata preferenza per le berline, sottolineando come queste possano offrire un'esperienza di guida superiore rispetto ai SUV, e come il segmento delle berline elettriche rappresenti un'area di grande potenziale. La strategia di Xiaomi, tuttavia, sembra ora ampliarsi per abbracciare anche il segmento dei SUV,, che con il modello Model 3 ha saputo rivoluzionare il mercato delle berline elettriche.

Interessante notare come Lei Jun abbia più volte incontrato Elon Musk, fondatore di Tesla, riferendosi a lui con grande ammirazione e definendolo "sorprendente" e "quasi controintuitivo". Questi incontri potrebbero aver influenzato la visione di Lei Jun e la strategia di Xiaomi nel settore automobilistico, ispirando l'azienda a intraprendere un percorso simile a quello del colosso americano.