Xiaomi sfida Tesla: ecco SU7, la berlina elettrica da 800 km di autonomia

Il gigante tecnologico cinese Xiaomi ha fatto il suo grandioso ingresso nel mercato automobilistico con il lancio di una berlina elettrica ad alte prestazioni denominata SU7. Questo modello si pone come diretto concorrente di Tesla Model S e Porsche Taycan, segnando un momento significativo nella strategia di espansione dell'azienda. Xiaomi ha annunciato un piano d'investimento mastodontico per questa nuova avventura, destinando ben 10 miliardi di dollari alla sua divisone automobilistica entro il 2031, con un primo investimento iniziale di 1,5 miliardi di dollari.

Xiaomi SU7, la cui uscita era stata preannunciata per il 2024 già nel 2021, ha mantenuto la promessa rispettando i tempi di lancio previsti. Questo evidenzia la determinazione di Xiaomi a conquistare una posizione di rilievo nel crescente mercato delle auto elettriche, dimostrando la sua capacità di portare innovazione e tecnologia oltre il settore degli smartphone.

Le dimensioni della SU7 svelano la sua natura imponente e l'attenzione ai dettagli: l'auto misura 4997 mm di lunghezza, 1963 mm di larghezza e 1455 mm di altezza, con un passo che arriva a 3000 mm. Queste dimensioni promettono un abitacolo spazioso e confortevole per i passeggeri. I clienti avranno l'opportunità di personalizzare la loro SU7 scegliendo tra tre dimensioni di cerchi - 19", 20" e 21" - con la misura maggiore abbinata a pneumatici Pirelli P Zero. L'aerodinamica ottimizzata dell'auto, con un Cx di soli 0,195, è resa possibile anche dalla presenza di un'ala posteriore attiva, che contribuisce alle prestazioni eccezionali del veicolo.

La tecnologia rappresenta un pilastro fondamentale della SU7, in particolare per quanto riguarda gli interni. Il grande schermo centrale da 16.1 pollici domina la plancia, tramite il quale si accede al sistema d'infotainment basato su HyperOS, il sistema operativo proprietario di Xiaomi. Questo display è affiancato da una serie di tasti fisici, che offrono un'interazione immediata per le funzioni più comuni. Oltre a ciò, la vettura è dotata di strumentazione digitale, head-up display e, cosa non comune, due monitor dedicati ai passeggeri posteriori. A livello di comfort, la SU7 propone una capienza del bagagliaio di 517 litri, a cui si aggiungono 105 litri disponibili nel frunk anteriore.

Per quanto concerne le motorizzazioni, la versione SU7 Max rappresenta il top di gamma, equipaggiata con un doppio motore HyperEngine V8. Nonostante il nome che potrebbe suscitare qualche perplessità o sospetto, si tratta di una vettura 100% elettrica. Il powertrain arantisce una potenza di 495 kW (673 cavalli) e una coppia di 838 Nm, consentendo all'auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi e di raggiungere una velocità massima di 265 km/h. La SU7 Max si distingue anche per l'autonomia, che raggiunge gli 800 km (nel ciclo CLTC cinese) grazie alla batteria da 101 kWh.

Sconosciuto al momento il prezzo, sebbene si vociferi che la versioni entry level possa arrivare a costare intorno ai 40mila euro. Al momento si tratta di voci di corridoio, quindi consigliamo di prendere questa informazione con le dovute precauzioni.