Xpeng, la società cinese celebra la consegna delle sue 50.000 auto elettriche

XPeng ha annunciato nei giorni scorsi di aver consegnato un totale di 50.000 vetture ai corrispettivi acquirenti, confermando il suo graduale aumento del volume delle vendite. In seguito alle dichiarazioni relative ai risultati piuttosto positivi del mese di febbraio, la casa automobilistica può dunque festeggiare il nuovo traguardo raggiunto. Non casualmente, il mese di marzo secondo quanto emerso dai primi dati in arrivo dalla Cina, sembra confermare una crescita anno su anno, con un numero di vendite destinato a crescere.

La società con sede a Guangzhou, e specializzata nella progettazione e sviluppo di nuovi veicoli elettrici, si posiziona come diretta rivale della statunitense Tesla: sono numerose le case automobilistiche cinesi che non intendono arrendersi alla supremazia di Elon Musk e stanno pian piano introducendo vetture elettriche sempre più competitive e con un’esperienza a bordo decisamente ottimizzata, come la Xpeng P7. A tal proposito, ricordiamo tuttavia che la società cinese porterà sul mercato un nuovo modello che si affiancherà alla P7 e alla G3, che avranno versioni più economiche con accumulatori litio-ferro-fosfato.

Today XPeng delivered its 50,000th Smart EV! Our success is thanks to our treasured customers, who we'll reward with even more intelligent and unique driving experiences in 2021 and beyond! #NewHorizons #ElectricVehicles pic.twitter.com/186FNBlRh4 — Xpeng Motors (@XpengMotors) March 12, 2021

Come accennato, la società XPeng si posiziona ufficialmente come prima rivale di Tesla sul territorio cinese e non possiamo escludere che la stessa, grazie ai buoni risultati ottenuti, possa in futuro espandersi in altri Paesi del mercato europeo. È delle scorse ore la notizia relativa ad alcuni nuovi investimenti da parte del Governo cinese che vedono come protagonista Xpeng; investimenti che serviranno inevitabilmente per promuovere i veicoli a propulsione elettrica. Non a caso, la casa automobilistica di Guangzhou ha ricevuto ben 500 milioni di yuan, pari a 76,9 milioni di dollari, di finanziamento da Guangdong Yuecai Investment Holdings Co., somma che verrà utilizzata per accelerare l’espansione del business della stessa azienda.