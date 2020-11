Zagato Iso Rivolta GTZ, consegnato il primo esemplare

La storica azienda del panorama automobilistico italiano, ha consegnato la prima Zagato Iso Rivolta GTZ. La spettacolare auto trae ispirazione dalla Iso Rivolta A3 – svelata per la prima volta nel 1963 – che divenne un’icona sportiva dopo aver vinto per due volte alla 24 Ore di Le Mans nel 1964 e 1965.

Lo stile elegante e le linee pulite della A3 hanno continuato ad influenzare alcuni dei modelli più belli e significativi nel corso degli anni successivi, come ad esempio la Lamborghini Miura del 1966 e l’Alfa Romeo 33 Stradale del 1967.

Con la moderna Iso Rivolta GTZ l’azienda ha voluto portare il design classico in un contesto facente parte del 21° secolo scegliendo un nuovo approccio ma, nello stesso tempo, senza dimenticare quanto fatto in passato. Sono solamente due gli elementi principali che compongono la carrozzeria dell’auto in fibra di carbonio, questo è stato fatto per avere un veicolo dal peso più contenuto e per garantire un design caratterizzato da linee scultoree e pulite.

Nonostante la Zagato Iso Rivolta GTZ sia l’espressione dello stile italiano, il veicolo è alimentato da propulsori americani, così come successo in precedenza. Infatti è presente il motore di una Corvette Z06 di serie. Nello specifico ci troviamo innanzi ad un’auto equipaggiata da un V8 sovralimentato LT4 da 6,2 litri che raggiunge una potenza di 660 CV e 881 Nm di coppia.

In grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 km/h nell’arco di 3,7 secondi, la Iso Rivolta GTZ può raggiungere una velocità massima di 315 km/h. L’azienda italiana Zagato non fornisce dettagli inerenti alla trasmissione, tuttavia è probabile che venga utilizzata la stessa della C7 Corvette Z06, ossia un cambio manuale Tremec TR-6070 a 7 rapporti o un GM 8L90 automatico a 8 rapporti.

Essendo un’auto molto particolare, destinata principalmente ai collezionisti, è stato deciso di produrne solamente 19 esemplari. Come anticipato, il primo è già stato consegnato – in Svizzera – mentre altre 8 sono state prenotate. A quanto pare, restano “solamente” 10 esemplari di Zagato Iso Rivolta GTZ in attesa di essere vendute.