ZF ha inventato l'airbag per i piedi

ZF LIFETEC ha presentato il primo Active Heel Airbag al mondo, progettato per proteggere gli occupanti dei sedili anteriori da gravi lesioni ai piedi durante gli incidenti stradali. L'innovativo dispositivo di sicurezza sarà disponibile per i costruttori automobilistici a partire dal 2028.

L'Active Heel Airbag rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza dei passeggeri, in particolare in vista della diffusione di sedili regolabili in posizioni più arretrate e confortevoli. In queste configurazioni, infatti, i test hanno dimostrato che le gambe degli occupanti possono assumere cinematiche sfavorevoli, aumentando il rischio di lesioni agli arti inferiori.

Il dispositivo si integra direttamente nel vano piedi senza richiedere spazio aggiuntivo. In caso di impatto, l'airbag si gonfia sotto il tappetino del veicolo, fornendo la necessaria stabilità al tallone. Questo permette di creare un punto d'appoggio stabile per il tallone anche in posizioni di seduta più rilassate, con i sedili arretrati.

Harald Lutz, responsabile dello sviluppo di ZF LIFETEC, spiega: "se manca il punto d'appoggio del tallone, le ginocchia non possono essere efficacemente posizionate nell'airbag e l'airbag per le ginocchia risulta meno efficace". Senza l'Active Heel Airbag, c'è un'alta probabilità di gravi lesioni a gambe e piedi.

L'Active Heel Airbag completa il sistema di ritenuta frontale composto da cintura di sicurezza e airbag frontale. Lavorando in sinergia con l'airbag per le ginocchia, può migliorare ulteriormente la protezione degli occupanti trasferendo parte dell'energia dell'impatto al veicolo attraverso ginocchia e cosce.

Sul lato del conducente, l'Active Heel Airbag può essere attivato tramite un pulsante per la posizione comfort o mediante il monitoraggio dell'abitacolo basato su telecamere, ad esempio durante la guida assistita. Incorporando i pedali, crea una superficie di contatto uniforme per il tallone in caso di incidente, riducendo ulteriormente il rischio di lesioni dovute alla torsione del piede contro spigoli come il pedale del freno.

ZF LIFETEC si conferma leader in questa tecnologia e in molte altre soluzioni per la protezione degli arti inferiori. L'azienda continuerà a stabilire lo standard nella sicurezza passiva anche in futuro, adattando l'Active Heel Airbag a quasi tutti i modelli di veicoli a livello mondiale.

Questa innovazione risponde alle sfide poste dalle nuove configurazioni degli abitacoli, come le posizioni di comfort e la guida autonoma, garantendo un elevato livello di sicurezza anche in scenari di utilizzo non convenzionali dei veicoli.