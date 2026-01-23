Avatar di Zeringo 104
5g, alcuni parlano di 6g, connessioni satellitari, telecamere ovunque, moneta digitale, ma..........................con le pezze al culo, senza soldi, senza una sanità che possa essere definita tale nel senso pieno del termine e quanto al lavoro, bè, lasciamo perdere............
