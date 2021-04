Aras annuncia Enteprise SaaS

Aras, fornitore di una piattaforma PLM per applicazioni industriali, ha annunciato l’ampliamento delle opzioni di subscription già disponibili, per supportare i requisiti cloud delle più grandi aziende a livello globale.

La nuova offerta SaaS, denominata Enterprise Edition, integra ora le esistenti Standard Edition (ex Premier) e Free Edition. Enterprise Edition offre capacità di personalizzazione complete in un format SaaS all-inclusive con processi DevOps progettati specificatamente per soddisfare le esigenze mission-critical degli scenari più complessi.

«Fino ad ora, le grandi organizzazioni a livello globale sono state costrette a compromessi inaccettabili quando hanno preso in considerazione le potenzialità di una soluzione SaaS per le aree di ingegneria e della produzione» spiega Aras.

«In pratica significava scegliere tra un fornitore di soluzioni SaaS con funzionalità limitate, ridotte possibilità di personalizzazione, pochi connettori per l’integrazione con gli strumenti di authoring o acquistare un sistema legacy obsoleto con un percorso futuro incontrollabile».

Per supportare carichi di lavoro mission-critical in cloud, Aras ha progettato un’offerta SaaS che include una suite intera dallo sviluppo globale del prodotto, systems engineering e gestione della simulazione fino alla definizione del processo di produzione, qualità e Digital Twin. Estesa capacità di integrazione, personalizzazione totale della soluzione, processi DevOps reali, isolamento sicuro dei dati e controllo degli aggiornamenti.

«Le maggiori aziende produttive hanno mostrato interesse nel trasferire alcuni processi chiave di sviluppo del prodotto nel cloud» ha dichiarato Jeff Hojlo, Research Vice President, Industry Ecosystems & Product Innovation Strategies di IDC.

«La gestione di supply chain più complesse, l’incremento dei progetti guidati da clienti e partner unitamente alla richiesta di prodotti locali più personalizzati guidano la necessità di collaborare con un team globale diversificato. Il cloud accelera questa capacità e fornisce un ambiente flessibile in cui far evolvere il processo di sviluppo del prodotto e il business complessivo».

Enterprise SaaS di Aras consente alle grandi aziende di accelerare la modernizzazione del cloud e la sostituzione dei sistemi PDM legacy. In alternativa, se la sostituzione completa dei sistemi legacy on-premise esistenti non è la priorità, la flessibilità e la connettività aperta di Aras consentono scenari di sovrapposizione della piattaforma cloud per una più rapida digitalizzazione dei processi strategici senza l’onere della sostituzione dei sistemi legacy.

Oltre alla proposta della nuova offerta SaaS aziendale all-inclusive, Aras sta proponendo opzioni flessibili per i clienti che vogliono utilizzare la propria subscription cloud o avere la gestione della propria infrastruttura. Aras ha reso Aras DevOps e Aras Managed Services disponibili come add-on alla subscription Standard Edition.

«Il nostro impegno nell’offrire una piattaforma resiliente garantisce che i progressi della tecnologia cloud saranno sempre senza soluzione di continuità per i nostri clienti» ha detto Peter Schroer, fondatore e CEO di Aras.

«Il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato quello di fornire una piattaforma che avesse un futuro certo, capace di adattarsi ai miglioramenti tecnologici in modo che i nostri Subscribers potessero portare avanti facilmente i loro processi, nella loro unicità per ottenere i vantaggi della digitalizzazione senza incompatibilità o ostacoli di aggiornamento».