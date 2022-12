Aruba è stata la prima azienda in Italia a ottenere la certificazione ISO 22237 per i propri data center; si tratta di uno standard internazionale di introduzione piuttosto recente (ha circa 4 anni di vita) che certifica l’intero ciclo di vita di un data center, dall’ideazione alla realizzazione e messa in esercizio, in conformità con le normative americane ed europee.

Questo standard include prescrizioni simili a quelle individuate dallo standard ANSI/TIA-942, ma comprende anche innovazioni che coprono l’ideazione, la realizzazione e l’operatività dei data center.

Aruba ha scelto di certificare i propri data center secondo questo standard per garantire ai clienti il valore di una certificazione internazionale completa e rigorosa, adottare le best practices per la realizzazione e gestione dei data center e offrire una caratteristica capace di differenziare la sua offerta rispetto ai concorrenti nel campo dell’housing e dell’hosting.

Il data center Aruba IT3-A, a Ponte San Pietro (BG)

Si parte da Ponte San Pietro

I primi due data center del campus di Ponte San Pietro (BG), in cui solo poche settimane fa era stato inaugurato un nuovo ampliamento, hanno quindi conseguito i massimi livelli previsti dalla norma ISO 22237 per quanto riguarda la disponibilità degli impianti meccanici ed elettrici (classe 4), la sicurezza fisica delle sale dati (classe 4) ed efficientamento energetico (livello 3).

Alessandro Bruschini, Responsabile Infrastrutture di Aruba, ha dichiarato: “Alle analisi relative alle caratteristiche progettuali e costruttive del data center finalizzate al raggiungimento del massimo livello di resilienza dei sistemi previste dalla ANSI/TIA-942-B, la ISO 22237 aggiunge infatti l’attestazione della conformità dei sistemi di gestione dei processi aziendali, in modo tale che la qualità delle infrastrutture venga integrata da una corretta gestione di tutte le fasi”.