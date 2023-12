Attacco informatico nordcoreano: le ombre di lazarus sulla sicurezza globale

Il 27 novembre 2023, i ricercatori di Bitdefender hanno scoperto che il Lazarus Group, un gruppo di hacker nordcoreano, ha sfruttato una vulnerabilità zero-day per colpire alcune organizzazioni sudcoreane, in un’operazione con implicazioni globali.

Si tratta infatti di un alla “supply chain”, cioè alla catena di approvvigionamento. Di conseguenza, tutte le aziende che hanno come fornitore il software colpito possono a loro volta essere prese di mira.

Un attacco alla catena di approvvigionamento, noto anche come attacco alla supply chain, è un tipo di attacco informatico che mira a compromettere la sicurezza di un'organizzazione attraverso la manipolazione, l'infiltrazione o l'attacco ai fornitori o ai partner nella sua catena di approvvigionamento. Questa catena può includere tutti i processi coinvolti nella produzione, distribuzione e consegna di beni e servizi.

Questi attacchi colpiscono non solo l'organizzazione target, ma anche tutti i partner e fornitori coinvolti nella catena. Gli attacchi a un qualsiasi punto della catena possono avere conseguenze devastanti sull'intera rete di approvvigionamento, con impatti sulla sicurezza, sulla continuità operativa e sulla reputazione delle organizzazioni coinvolte.

In particolare il Lazarus Group sembra aver colpito il software "MagicLine4NX." Secondo le informazioni, il Lazarus Group ha sfruttato una vulnerabilità zero-day in questo software durante l'attacco alla catena di approvvigionamento. Il software MagicLine4NX è comunemente utilizzato per autenticazioni digitali e transazioni. In altre parole, è un programma che altri usano per creare il sistema di autenticazione e accesso. Il problema riguarda la versione 1.0.026 e quelle precedenti del software.

Il Lazarus Group ha utilizzato la vulnerabilità per accedere alle reti dei loro obiettivi. Successivamente, il gruppo ha sfruttato questo accesso per rubare dati e installare malware progettato per acquisire informazioni sensibili, come la proprietà intellettuale e i dati finanziari.

Modalità Operativa: l'attacco inizia sembra essere stato eseguito con la tecnica del "watering hole", in cui i malintenzionati compromettono un sito web di notizie, come un blog o un giornale. A quel punto, i computer che visitano quel sto vengono infettati dal malware, che va a colpire MagicLine4NX e crea una backdoor, permettendo agli attaccanti di assumere il controllo dei loro sistemi.

Una volta eseguito, il programma di attacco svolge varie funzioni, tra cui ricognizione, esfiltrazione di dati, download ed esecuzione di payload crittografati dal server di comando e controllo, e movimento laterale nella rete.

A diffondere l’informazione per la prima volta sono stati i centri specializzati in Corea del Sud e USA. Gli attacchi sono stati denominati "Operation Dream Magic". L'obiettivo specifico di questi attacchi è colpire organizzazioni a livello globale, con particolare attenzione a quelle situate in Corea del Sud.

L'attacco è ancora sotto indagine, ma si crede abbia avuto un impatto significativo sull'economia sudcoreana, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali.

Sicurezza della Supply Chain

La vicenda evidenzia ancora una volta come le aziende e i professionisti debbano sempre prestare la massima attenzione alle possibili minacce, e soprattutto come i possibili attacchi possa arrivare da direzioni diverse.

Gli attacchi alla catena di approvvigionamento, infatti, possono prendere di mira un nostro fornitore e a prima vista potrebbe essere una cosa a cui non dare troppo peso. In un secondo momento, però, quello stesso attacco può trasformarsi in una minaccia diretta.

Le moderne supply chain sono intricate reti globali, coinvolgendo una complessa rete di fornitori, partner e servizi. Un attacco a qualsiasi punto della catena potrebbe avere impatti significativi su molteplici organizzazioni e paesi. Un punto di pericolosità che difficilmente sarà risolto. Si aggiunge il fatto che gli attaccanti spesso mirano ai fornitori più deboli o alle componenti più vulnerabili per ottenere accesso alle organizzazioni target.

Gli attacchi possono causare danni economici notevoli, con perdite finanziarie e danneggiamento della reputazione.

Attacchi Supply Chain, come proteggersi?

La sicurezza è essenziale per proteggere la proprietà intellettuale condivisa tra organizzazioni. Normative e regolamenti richiedono la sicurezza nella catena di approvvigionamento, e la mancata conformità può portare a sanzioni. Gli attacchi informativi possono interrompere le operazioni e danneggiare la continuità operativa. La reputazione di un'organizzazione può subire danni, influenzando la fiducia dei clienti, partner e investitori. In sintesi, garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento è fondamentale per proteggere da una serie di minacce e assicurare un ambiente operativo sicuro, affidabile e resiliente.

Per proteggersi da minacce simili, gli utenti devono adottare una solida igiene informatica, aggiornare regolarmente il software per correggere vulnerabilità, utilizzare software di sicurezza dedicato come Bitdefender Premium Security e rimanere vigili riguardo alle tattiche di ingegneria sociale.

