15 strumenti AI per essere più produttivi a maggio 2025

L'intelligenza artificiale ha trasformato radicalmente i nostri metodi di lavoro, diventando un elemento imprescindibile per chiunque voglia rimanere competitivo. Le soluzioni AI hanno democratizzato l'accesso a strumenti che un tempo richiedevano competenze specialistiche o budget consistenti: dalla gestione della comunicazione alla creazione di contenuti, dall'automazione di processi ripetitivi all'analisi dei dati, esiste ormai uno strumento intelligente per quasi ogni esigenza professionale. Questa evoluzione ha reso il lavoro senza AI paragonabile a un tentativo di efficienza anacronistico e controproducente.

Ma quali sono i programmi migliori da usare per migliorare la propria produttività? In questo articolo vediamo una carrellata di 15 strumenti IA che possono fare al caso vostro e aiutarvi concretamente nella quotidianità lavorativa (e non solo).

1. Superhuman

La gestione della propria immagine online e delle comunicazioni professionali ha subito un'accelerazione senza precedenti grazie all'AI. Strumenti come Superhuman hanno reinventato l'esperienza della posta elettronica, offrendo un'interfaccia che rende la gestione delle email fino a dieci volte più rapida. La piattaforma rappresenta ciò che Gmail aspirerebbe a diventare, con funzionalità che anticipano le esigenze dell'utente e automatizzano operazioni ripetitive.

2. Headshot Pro

Sul fronte della comunicazione visiva, Headshot Pro ha rivoluzionato la creazione di fotografie professionali. Questo strumento permette di generare ritratti di qualità studio senza mai mettere piede in uno studio fotografico, trasformando radicalmente l'impatto dei profili LinkedIn che non sembreranno più "scattati a un matrimonio", come ironicamente sottolineato dai suoi utenti.

3. Tweet Hunter

Per chi lavora con i social network, Tweet Hunter rappresenta un alleato prezioso nella crescita della propria audience su X. Attraverso funzionalità di programmazione potenziate dall'AI, analisi dell'engagement e brainstorming dei contenuti, questo strumento praticamente "scrive tweet virali per te", semplificando enormemente il lavoro dei creator digitali.

4. Taplio

Analogamente, Taplio si propone come suite completa per la crescita su LinkedIn, offrendo creazione di contenuti AI, analisi e programmazione. L'esperienza equivale ad avere un coach personale dedicato alla propria crescita professionale sulla piattaforma.

5. Submagic

La rivoluzione dell'AI ha toccato profondamente anche il mondo della creazione di contenuti multimediali. Submagic permette di editare automaticamente i video con sottotitoli, tagli ed effetti in pochi minuti, trasformando produzioni amatoriali in contenuti dall'aspetto professionale.

6. Gamma

Per presentazioni e documenti aziendali, Gamma genera pitch deck e presentazioni partendo da semplici prompt testuali, combinando le funzionalità di Notion e Canva in un unico strumento potenziato dall'intelligenza artificiale.

7. aiCarousels

Nel campo della creazione di contenuti per piattaforme specifiche, aiCarousels trasforma le idee in caroselli coinvolgenti per LinkedIn e Instagram in pochi minuti, offrendovi post perfetti senza alcuna fatica, velocizzando un compito che richiederebbe altrimenti ore di lavoro.

8. Beehiiv

Beehiiv offre tutto il necessario per gestire una newsletter, dalla scrittura assistita dall'AI all'analisi dei dati e alla monetizzazione. Si tratta di una una soluzione ideale per i creator che aspirano a costruire un "impero" basato sulle newsletter.

9. Bardeen

L'automazione delle attività ripetitive trova in Bardeen uno strumento particolarmente efficace. Questa piattaforma permette di automatizzare operazioni ricorrenti del browser utilizzando il linguaggio naturale, dalla generazione automatica di report all'estrazione di dati web, fino all'automazione delle attività di outreach su LinkedIn.

10. Cursor

Per gli sviluppatori, Cursor rappresenta un editor di codice nativo AI che comprende la base di codice, aiuta nel debugging e consente di scrivere codice in linguaggio naturale. Gli sviluppatori lo apprezzano perché equivale ad avere "un genio della programmazione che non dorme mai" al proprio fianco.

11. Julius

Nel campo dell'analisi dei dati, Julius si propone come analista AI che aiuta a comprendere e visualizzare i dati senza sforzo. La sua intelligenza permette di porre domande sui dati come se si stesse chattando con ChatGPT, rendendo l'analisi accessibile anche ai non esperti.

12. 10Web

Per chi necessita di costruire siti web senza competenze tecniche, 10Web consente di creare siti completi partendo da semplici prompt, senza codice e senza complicazioni. È particolarmente indicato per freelance, startup e chiunque non abbia tempo di imparare ad utilizzare piattaforme come Webflow.

13. Chatsimple

Chatsimple permette invece di lanciare un chatbot AI personalizzato per la propria attività in meno di dieci minuti, ideale per supporto clienti, generazione di lead e risposte 24/7, senza richiedere competenze di sviluppo.

14. ResumeMaker

Nel contesto della ricerca di lavoro, ResumeMaker costruisce curriculum personalizzati con l'aiuto dell'AI, adattati al proprio settore, superando i limiti dei tradizionali modelli Word che "non sono più all'altezza" delle aspettative dei recruiter moderni.

15. Ossa AI

Un'ultima menzione va a Ossa AI, che converte istantaneamente script in video con speaker AI in stile "talking-head", qualcosa di particolarmente utile a chiunque debba gestire scadenze stringenti.