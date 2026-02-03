Quando si parla di benefit aziendali, gli italiani mostrano di avere le idee molto chiare: meglio un aiuto concreto che semplifica la vita quotidiana piuttosto che una trovata eccentrica che fa notizia ma serve a poco. È quanto emerge da un'indagine condotta da Pluxee Italia, azienda specializzata in servizi per il benessere dei lavoratori, che tra dicembre 2025 e gennaio 2026 ha sottoposto ai propri utenti una selezione di benefit insoliti già sperimentati in varie parti del mondo. I risultati tracciano il ritratto di un lavoratore pragmatico, che sa sognare ma con i piedi per terra.

Il dato più significativo riguarda il cosiddetto "budget per realizzare un sogno personale", che ha raccolto il 42,2% delle preferenze. Si tratta di un fondo messo a disposizione dall'azienda per finanziare progetti individuali: dalla formazione professionale ai viaggi, dalle passioni coltivate in sordina a quegli obiettivi che restano troppo spesso annotati sullo smartphone senza mai concretizzarsi. Un approccio che unisce aspirazione personale e sostegno economico reale, dimostrando come il confine tra vita privata e professionale sia sempre più fluido.

Al secondo posto, con il 37,1% dei consensi, si colloca qualcosa di apparentemente banale ma tremendamente efficace: il servizio di pulizia domestica. Dimenticare per un attimo i corsi di mindfulness e gli spazi relax aziendali: la vera terapia anti-stress, secondo gli italiani, passa dalla liberazione dalle incombenze casalinghe. Avere qualcuno che si occupa delle faccende domestiche significa recuperare ore preziose, ridurre tensioni familiari e godersi finalmente il tempo libero senza sensi di colpa per la polvere accumulata.

La terza posizione va a un'idea che sta prendendo piede soprattutto nelle aziende più innovative: il No meeting Friday, scelto dal 22,9% degli intervistati. Un'intera giornata alla settimana senza riunioni, videochiamate improvvisate o convocazioni dell'ultimo minuto. Un lusso raro in un'epoca dominata da agende sovraccariche, che permette di concentrarsi davvero sul lavoro o semplicemente di respirare.

Il cuore soffre, ma la to-do list chiama

Poco fuori dal podio si piazza una proposta che arriva dai Paesi anglosassoni e che comincia a incuriosire anche da noi: l'hangover leave, ovvero il permesso per riprendersi dalla serata precedente. Il 21,7% degli italiani lo considera interessante, segno che il benessere lavorativo passa anche dal riconoscimento che la vita sociale ha un impatto concreto sulla produttività del giorno dopo. Una serata particolarmente riuscita ha il suo prezzo, e qualcuno inizia a pensare che sia giusto pagarla con un giorno di pausa.

Per chi considera gli animali domestici membri effettivi della famiglia, il puppy parental leave – una giornata dedicata all'arrivo di un nuovo cucciolo – ha raccolto il 13,2% delle preferenze. Un segnale della crescente sensibilità verso il benessere animale e della consapevolezza che accogliere un animale richiede tempo e attenzione, proprio come un neonato. Anche se, va detto, è solo l'inizio di un percorso fatto di passeggiate notturne e pantofole rosicchiate.

Sorprende trovare al sesto posto, con il 12,2%, la sauna aziendale. Un benefit apparentemente stravagante che invece intercetta il desiderio crescente di prendersi cura del proprio corpo anche durante la giornata lavorativa. Il fatto che superi addirittura il gelato quotidiano (6,7%), relegato all'ultimo posto, dice molto sulla selettività degli italiani quando si tratta di piaceri gastronomici: un gelato sì, ma deve essere quello giusto, non una vaschetta standardizzata.

Quasi ignorato, con appena il 6,9%, il breakup leave, ovvero il permesso per superare una delusione sentimentale. Gli italiani, evidentemente, preferiscono affrontare le tempeste del cuore senza fermare la macchina del lavoro. Forse per riserbo, forse per resilienza, forse semplicemente perché ritengono che certe cose vadano gestite nella sfera privata senza coinvolgere l'azienda.

Questi dati raccontano una trasformazione profonda nel modo in cui viene percepito il welfare aziendale. Non bastano più iniziative appariscenti se poi manca l'utilità concreta. I lavoratori cercano soluzioni che alleggeriscano davvero il carico quotidiano, che liberino tempo ed energie, che permettano di coltivare aspirazioni personali senza dover scegliere tra carriera e vita privata. Come sottolinea Pluxee Italia, l'approccio vincente è quello che mette al centro le persone prima delle trovate ad effetto, trasformando i benefit in strumenti reali di miglioramento della qualità della vita.