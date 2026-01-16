Il settore tecnologico sperimenta una carenza cronica di manodopera specializzata. Secondo quanto riportato da Wired, realtà come Meta e OpenAI hanno concentrato i propri sforzi finanziari per accaparrarsi i migliori ricercatori e ingegneri, trascurando tuttavia la base fisica dell'intera operazione. Senza elettricisti, idraulici e muratori, la costruzione dei mastodontici data center necessari per addestrare i modelli linguistici è destinata a subire rallentamenti critici. E ora salta fuori che anche per queste professioni c’è carenza di personale.

Potrebbe diventare un vero e proprio collo di bottiglia strategico per l'intera industria dell'innovazione. È anche un promemoria: i lavori meno prestigiosi sono altrettanto importanti, e senza queste figure professionali non ce ne facciamo proprio niente di ingegneri AI. Ignorare la forza lavoro manuale significa minare le fondamenta su cui poggiano le previsioni di crescita dei prossimi dieci anni.

Le stime fornite dal Bureau of Labor Statistics indicano che, tra il 2024 e il 2034, gli Stati Uniti affronteranno una carenza media di circa 81.000 elettricisti ogni anno. La domanda per queste figure professionali è prevista in crescita del 9%, un ritmo decisamente superiore alla media di qualsiasi altra occupazione. McKinsey propone uno scenario ancora più cupo, suggerendo che entro il 2030 saranno necessari 130.000 elettricisti aggiuntivi, oltre a centinaia di migliaia di operai edili per colmare il divario infrastrutturale.

L'International Brotherhood of Electrical Workers ha segnalato che alcuni progetti per singoli data center richiedono una quantità di lavoratori pari a quattro volte gli iscritti attuali dei sindacati locali. Chris Madello, rappresentante della United Association, conferma che il settore dei dati sta assorbendo più risorse umane di qualunque altra industria pesante. L'enorme fabbisogno energetico dell'IA richiede impianti elettrici di una complessità tale da saturare rapidamente le disponibilità di personale qualificato sul mercato.

Google ha tentato di correre ai ripari annunciando una donazione alla Electrical Training Alliance. L'obiettivo dichiarato è quello di aggiornare le competenze di 100.000 elettricisti esistenti e formare 30.000 nuovi apprendisti entro il 2030. Questo intervento riflette la consapevolezza che la trasformazione digitale non può procedere senza un potenziamento parallelo delle competenze tecniche di base, spesso relegate ai margini della narrazione sull'innovazione.

La competizione per i talenti non si limita ai laboratori di ricerca, ma si estende ai siti di costruzione dove i data center devono sottrarre lavoratori a ospedali e complessi residenziali. Anirban Basu, capo economista della Associated Builders and Contractors, sottolinea come l'industria stia affrontando il cosiddetto "tsunami d'argento", ovvero il pensionamento di massa della generazione dei baby boomer. Il passaggio di competenze dai padri ai figli si è interrotto, svuotando le scuole professionali.

Il rischio di un effetto domino sulle infrastrutture europee

Sebbene i dati più allarmanti provengano dagli Stati Uniti, lo scenario europeo non appare meno critico. Anche in Europa, e in particolare in Italia, si sta assistendo a una proliferazione di data center guidata dai grandi hyperscaler. La domanda di figure come idraulici e tecnici del raffreddamento è destinata a esplodere anche alle nostre latitudini, dove il settore edile soffre già di una carenza di personale dovuta al calo demografico e alla mancanza di ricambio generazionale.

La complessità dei data center impone inoltre ritmi serrati e standard qualitativi che lasciano poco spazio agli errori. Dan Quinonez, della PHCC, spiega che i contratti per queste strutture prevedono penali elevatissime per ogni ritardo, rendendo le aziende riluttanti ad affidare compiti critici agli apprendisti. Questo crea un paradosso: servono più lavoratori, ma il sistema non può permettersi il tempo necessario per formarli direttamente sul campo, aumentando la pressione sui professionisti già esperti.

Nonostante le difficoltà, gli incentivi economici per gli operai restano elevati. Charles White della PHCC riferisce che i progetti legati ai data center offrono paga base superiore e una quantità massiccia di ore di straordinario. Questo sposta la forza lavoro verso i grandi sviluppatori tecnologici, lasciando scoperte le piccole e medie imprese locali. La cannibalizzazione delle risorse umane rischia di creare squilibri sociali ed economici anche al di fuori del perimetro prettamente tecnologico.

L'analisi della situazione attuale rivela una miopia industriale preoccupante. Per anni, la Silicon Valley ha coltivato l'idea che l'intelligenza artificiale fosse un'entità eterea, vivente in un cloud immateriale, ignorando i chilometri di cavi e le tonnellate di acciaio necessarie per la sua esistenza. La crisi della manodopera non è un evento improvviso, ma l'esito logico di decenni di disinvestimento nelle carriere tecniche manuali, considerate erroneamente di serie B rispetto alla programmazione.

Il rischio concreto è che l'intero ecosistema dell'IA si trovi presto a gestire un'imponente capacità di calcolo teorica che non potrà essere messa in funzione per mancanza di cablaggi o sistemi di raffreddamento. Le aziende devono smettere di considerare la costruzione come una commodity esterna e integrarla nei propri piani di sviluppo strategico con la stessa urgenza con cui approcciano i modelli generativi. In assenza di un cambio di paradigma culturale, lo scontro tra l'ambizione del silicio e la scarsità del rame sarà inevitabile.